【新冠疫苗】聶德權與多個公務員團體呼籲公務員盡早接種疫苗

《經濟通通訊社２２日專訊》多個公務員團體代表今日響應２０１９冠狀病毒病疫苗接種計

劃，一同呼籲公務員盡快接種新冠疫苗，保護自己和保護身邊的人。公務員事務局局長聶德權表

示，非常感謝各個公務員中央評議會職方代表和主要跨部門公務員工會的主席和執委今日特別到

來支持疫苗接種計劃，而部分同事也會在明天或稍後時間接種。他希望他們的呼籲可以在公務員

同事間發揮「一呼百應」作用，與社會大眾攜手接種疫苗。



＊政府總部將設臨時小型疫苗接種中心＊



他指，行政長官、司局長、多位常任秘書長和部門首長均已以身作則接種疫苗，局方亦已透

過不同渠道呼籲同事加入接種行列，並為參與的同事提供便利。當局會在未來兩個多月於政府總

部設立小型疫苗接種中心，為政總同事接種科興或復必泰疫苗，希望同事能踴躍參與接種。



＊接種計劃明起擴大至１６歲或以上市民＊



他表示，政府已全面擴大疫苗接種計劃以覆蓋１６歲或以上的市民。由明日（２３日）上午

九時起，１６歲至２９歲的市民已可以透過專題網站內的預約系統，預約到２４間社區疫苗接種

中心接種復必泰疫苗，而１８歲或以上的市民則可預約到２９間社區疫苗接種中心或２１間醫院

管理局普通科門診診所接種科興或復必泰疫苗，或自行與參與疫苗接種計劃的私家醫生或診所預

約。（ｃｌ）

