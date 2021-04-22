【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５４﹒３億人幣，買安踏美團沽騰訊中芯

《經濟通通訊社２２日專訊》全球疫情惡化，隔晚美股續回吐，恆指連升三日後，昨日

（２１日）顯著回落，恆指低開４３３點，開市後跌幅曾收窄至３５７點，見２８７７８點已為

全日高位，之後沽壓驟增，曾插６２８點，見２８５０６點全日低，穿２０天線（約２８６３１

點）後喘穩，亦企穩於１００天線上，午後維持約５００點跌幅。恆指最終收報２８６２１點，

跌５１３點或１﹒７６％。

按額度計算，北水全日淨流入５４﹒３億元人民幣，減少１２﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是安踏體育（０２０２０）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１５４３﹒５４億元減少２１﹒１％。其中港股通成交３１１﹒３億元，佔總成交

２０﹒２％。



＊北水轉掃安踏體育，淨流入近３２億元＊



安踏體育股東折讓７﹒５％配股減持，套現近１１６億，收市插７﹒６７％報１３１﹒３元

，北水淨買入３１﹒７億元。

美團跌３﹒８８％報２８２﹒２元，北水淨買入７億元。

小米集團跌１﹒３１％報２６﹒４５元，北水淨買入３﹒３億元。

騰訊控股跌２﹒１７％報６０９元，北水淨賣出８﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

安踏體育 （０２０２０） ３１﹒７４

美團 （０３６９０） ７﹒０４

小米集團 （０１８１０） ３﹒２８

舜宇光學科技 （０２３８２） ２﹒７４

中國移動 （００９４１） ２﹒６５



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －８﹒０６

中芯國際 （００９８１） －１﹒９０

建設銀行 （００９３９） －０﹒８９

銀河娛樂 （０００２７） －０﹒６５

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（ｃａ）

