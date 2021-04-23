《窩輪匯智－劉嘉輝》靈活運用窩輪炒業績策略多變

《窩輪匯智》下周將有多間大型企業發表季度業績，當中包括港交所（００３８８）、比亞

迪（０１２１１）、中人壽（０２６２８）、工行（０１３９８）、中行（０３９８８）及中石

油（００８５７）等等。筆者經常在業績期前，收到投資者問及如何以輪證作炒業績的部署，本

周借此欄與大家交流一下。

一般來說，「炒業績」的投資者往往是預期受業績的因素帶動，正股在較短時間之內出現較

大的升幅，亦即出現突破的走勢。其實除了要看中方向，對波動性的預期亦是窩輪的致勝關鍵。

因此，投資者入場前宜同時盤算一下，預期的波動性到底會有多高。若認為業績會帶來重大利好

，則選認購證時可以一些較進取之選，例如行使價較遠及短身選擇，博正股突發向上，突破行使

價，令輪價走出較具爆炸性的行情。此外，由於這類證的輪價較細，所需要的本金亦會較少，適

合欲作「刀仔鋸大樹」的朋友，不過切記此類條款產品風險亦相對較高，因此如果業績貨不對版

，股價未能一如預期，手持的高槓桿認購證亦應馬上進行止蝕。

針對一些早已發出盈喜的股份如中人壽，由於市場早已有預期，當業績發布後股價的反應或

會較溫和。對於中長線部署的投資者，選證時就要更重視防守性，特別是時間上的掌握。因此，

入場前不妨把預計持有時間拉長一點，以貼價及中長身證應市，靜待業績因素慢慢發酵。

最後是已有一些如內銀股作長線持有的朋友，若擔心業績因素帶來不確定性，則可考慮以適

量淡倉作對沖準備，一旦業績後股價短線波動，手持淡倉便能發揮保險作用，減少正股的損失。

正所謂，「進可攻，退可守」。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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