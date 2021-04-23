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即市新聞

23/04/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》舉杯暢飲

　　《缸邊隨筆》股市悶，講飲茶飲酒。
　
　　近日春茶上市，市場又出天價茶，一餅茶可賣上３０多萬，一筒（七餅）賣上２００多萬，
勉強可以一餅茶買架寶馬，一筒茶可買廣州一間住宅。不過筆者見過的茶價，較此還高５０％至
Ｎ百％。
　
　　約１０年前，友人有兩筒逾８０年的宋聘，茶莊來收，一筒４８０萬。１０年前的４８０萬
，點都可以在港買個住宅吧，至於一餅茶買架車，更不在話下。再之前，在北京拍賣了餅百年宋
聘，價１００萬人仔。
　
　　為甚麼這個宋聘可以賣咁貴？一句話，物以稀為貴，當然還要社會富有。
　
　　稀之外，尚要質好，才可貴。那餅８０年的宋聘沖出來的茶是：齒頰留香。
　
　　古人謂茶可齒頰留香，是詞簡意賅，未飲過齒頰留香之茶，是不知道甚麼是齒頰留香。
　
　　筆者飲茶幾十年，只飲過兩次齒頰留香之茶。另一次是在武夷山御茶園飲的玉桂，那次的玉
桂只得一斤半，是茶葉公司的出口貨。嗱，只出口得一斤半咋，如是一噸半就好難齒頰留香。
　
　　齒頰留香的感覺是，飲後半小時，口腔仍有茶香，閣下不妨找貴貴的茶來試，看可否半小時
後，口腔仍有餘香。你又不妨食香口膠，飲香片、玫瑰花茶，看又能否半小時後，有齒頰留香！
　
　　要茶有齒頰留香，先要原料好，製造工序好，收藏好，才能萬裏求一得齒頰留香。
　
　　筆者有收茶，以前收一、二、三、四百年的古樹茶，基本貪其有機，無農藥。如是台地茶，
多謝夾盛惠。飲農藥，飲化肥，飲激素？是否要多謝夾盛惠。後來因緣巧合，收到批偏遠區的千
年樹茶，就乜茶都唔好，只收這千年樹茶。
　
　　茶樹能長千年，必然是其土地宜茶樹生長，是所謂的吸天地靈氣，這些天地靈氣是轉為茶葉
內含的氨基酸及一眾微元素。李時珍謂茶是藥，怎無道理？
　
　　茶之外，筆者亦飲酒，曾飲過枝Ｈａｕｔ　Ｂｒｉｏｎ，凌晨２時飲，翌日早上１０時，一
股萄葡香，由胃湧上，自此就狂買不同年份的Ｈａｕｔ　Ｂｒｉｏｎ來試，但已不復得那個感覺

　
　　近年少買了酒，是因為有些法國酒商太唯利市圖，為求多產，通常將７年還是１３年以上的
萄葡藤（老了，生產萄葡量少了）剷去，再植新株，對筆者言，植物根不深，就不會有好作物。
　
＊有心人用２２年萄葡樹造酒＊
　
　　中國近年亦有種萄葡造酒，一個基地是在賀蘭山區（或觀看
「賀蘭山東麓葡萄酒央視扶貧廣告」視頻：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｖ﹒ｑｑ﹒ｃｏｍ╱ｘ╱ｐａｇｅ╱ｆ３１５１１ｄ２ｋ４ｅ﹒ｈｔｍｌ

「Ｍｏｊｉｔｏ賀蘭紅版橫空出世，讓我們齊唱：賀蘭山東麓，當驚世界殊！」視頻：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｖ﹒ｑｑ﹒ｃｏｍ╱ｘ╱ｐａｇｅ╱ｊ３１５４ｏｈ６ｒｆｚ﹒ｈｔｍｌ
），其實中國在唐朝已有種萄葡造酒，「葡萄美酒夜光杯」一句便知。只不過之後萄葡園荒廢，
近年有人在此發展萄葡酒業，一看便知是有心人，因他們大量種有２２年樹齡的萄葡樹，再配上
嚴謹的釀造：
　
　　單一園蛇龍珠（Ｃａｂｅｒｎｅｔ　Ｇｅｒｎｉｓｃｈｔ）：１２至１８個月３００Ｌ法國
新桶（８５％）＋３００Ｌ美國新桶（１０％），５％未入桶調配保持果香，然後入鋼桶再等
１８至２４個月直至基本熟成才入樽貼標籤出售！所有新木桶只用一次！葡萄是選用２０年以上
的藤，用晚採摘（Ｌａｔｅ　Ｈａｒｖｅｓｔ），是等最成熟的一刻才採摘！有玫瑰及草莓的香
氣，這種香氣是清新的，有田園空曠的感覺！入口相當柔美，非常乾淨，猶如欣賞高級Ｈｉｆｉ
通透乾淨音質，豐滿酒體（Ｆｕｌｌ　Ｂｏｄｙ），丹寧幼膩！
　
　　中國紅酒業可期。由於是新面世，酒價十分相宜，再假時日，這批酒應是成國產名牌。
　
　　中國的茶、酒，在今時國家政策推動下，是有條件在國際市場上爭一席位，中國是農業大國
，無茶無酒點得？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊國壽１５﹒８元以下吸納＊
　
　　中國人壽（０２６２８）主要在內地經營人壽保險、意外保險與健康保險，以及資產管理業
務。
　
　　國壽昨收報１５﹒７６元，升１﹒１６％，升幅勝於同類股份；負債比率８９﹒２６％，預
期周息率５﹒３６％。
　
　　國壽本周三發盈喜，預告首季純利將較去年同期增加約９４億元人民幣至１２８﹒１８億元
人民幣，按年增長約５５％至７５％，主要與投資收益大幅增長有關。
　
＊純利增長可觀＊
　
　　今時國壽盈利好，相信投資者會對它重新審視。國壽自２０１５年高位後，股價每況愈下，
表現無疑曾令不少投資者大失所望而被捨棄；今時業績可喜，能令投資者另眼相看，算是戴罪立
功了。高盛及摩根士丹利予國壽的目標價分別為２２﹒５及１８元。
　
　　技術走勢方面，日線圖中，國壽已突破保歷加中軸，近期似造了底，守穩再上；策略上，可
候１５﹒８元下吸納，短期阻力１６﹒３元，目標價先看１７元，然後逐步上移至１８、２０、
２２、２４元等；短期支持１５﹒７元，跌破１５﹒５元止蝕。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
　《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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