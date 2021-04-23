《缸邊隨筆－石鏡泉》舉杯暢飲

《缸邊隨筆》股市悶，講飲茶飲酒。



近日春茶上市，市場又出天價茶，一餅茶可賣上３０多萬，一筒（七餅）賣上２００多萬，

勉強可以一餅茶買架寶馬，一筒茶可買廣州一間住宅。不過筆者見過的茶價，較此還高５０％至

Ｎ百％。



約１０年前，友人有兩筒逾８０年的宋聘，茶莊來收，一筒４８０萬。１０年前的４８０萬

，點都可以在港買個住宅吧，至於一餅茶買架車，更不在話下。再之前，在北京拍賣了餅百年宋

聘，價１００萬人仔。



為甚麼這個宋聘可以賣咁貴？一句話，物以稀為貴，當然還要社會富有。



稀之外，尚要質好，才可貴。那餅８０年的宋聘沖出來的茶是：齒頰留香。



古人謂茶可齒頰留香，是詞簡意賅，未飲過齒頰留香之茶，是不知道甚麼是齒頰留香。



筆者飲茶幾十年，只飲過兩次齒頰留香之茶。另一次是在武夷山御茶園飲的玉桂，那次的玉

桂只得一斤半，是茶葉公司的出口貨。嗱，只出口得一斤半咋，如是一噸半就好難齒頰留香。



齒頰留香的感覺是，飲後半小時，口腔仍有茶香，閣下不妨找貴貴的茶來試，看可否半小時

後，口腔仍有餘香。你又不妨食香口膠，飲香片、玫瑰花茶，看又能否半小時後，有齒頰留香！



要茶有齒頰留香，先要原料好，製造工序好，收藏好，才能萬裏求一得齒頰留香。



筆者有收茶，以前收一、二、三、四百年的古樹茶，基本貪其有機，無農藥。如是台地茶，

多謝夾盛惠。飲農藥，飲化肥，飲激素？是否要多謝夾盛惠。後來因緣巧合，收到批偏遠區的千

年樹茶，就乜茶都唔好，只收這千年樹茶。



茶樹能長千年，必然是其土地宜茶樹生長，是所謂的吸天地靈氣，這些天地靈氣是轉為茶葉

內含的氨基酸及一眾微元素。李時珍謂茶是藥，怎無道理？



茶之外，筆者亦飲酒，曾飲過枝Ｈａｕｔ Ｂｒｉｏｎ，凌晨２時飲，翌日早上１０時，一

股萄葡香，由胃湧上，自此就狂買不同年份的Ｈａｕｔ Ｂｒｉｏｎ來試，但已不復得那個感覺

。



近年少買了酒，是因為有些法國酒商太唯利市圖，為求多產，通常將７年還是１３年以上的

萄葡藤（老了，生產萄葡量少了）剷去，再植新株，對筆者言，植物根不深，就不會有好作物。



＊有心人用２２年萄葡樹造酒＊



中國近年亦有種萄葡造酒，一個基地是在賀蘭山區（或觀看

「賀蘭山東麓葡萄酒央視扶貧廣告」視頻：

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及

「Ｍｏｊｉｔｏ賀蘭紅版橫空出世，讓我們齊唱：賀蘭山東麓，當驚世界殊！」視頻：

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），其實中國在唐朝已有種萄葡造酒，「葡萄美酒夜光杯」一句便知。只不過之後萄葡園荒廢，

近年有人在此發展萄葡酒業，一看便知是有心人，因他們大量種有２２年樹齡的萄葡樹，再配上

嚴謹的釀造：



單一園蛇龍珠（Ｃａｂｅｒｎｅｔ Ｇｅｒｎｉｓｃｈｔ）：１２至１８個月３００Ｌ法國

新桶（８５％）＋３００Ｌ美國新桶（１０％），５％未入桶調配保持果香，然後入鋼桶再等

１８至２４個月直至基本熟成才入樽貼標籤出售！所有新木桶只用一次！葡萄是選用２０年以上

的藤，用晚採摘（Ｌａｔｅ Ｈａｒｖｅｓｔ），是等最成熟的一刻才採摘！有玫瑰及草莓的香

氣，這種香氣是清新的，有田園空曠的感覺！入口相當柔美，非常乾淨，猶如欣賞高級Ｈｉｆｉ

通透乾淨音質，豐滿酒體（Ｆｕｌｌ Ｂｏｄｙ），丹寧幼膩！



中國紅酒業可期。由於是新面世，酒價十分相宜，再假時日，這批酒應是成國產名牌。



中國的茶、酒，在今時國家政策推動下，是有條件在國際市場上爭一席位，中國是農業大國

，無茶無酒點得？







＊國壽１５﹒８元以下吸納＊



中國人壽（０２６２８）主要在內地經營人壽保險、意外保險與健康保險，以及資產管理業

務。



國壽昨收報１５﹒７６元，升１﹒１６％，升幅勝於同類股份；負債比率８９﹒２６％，預

期周息率５﹒３６％。



國壽本周三發盈喜，預告首季純利將較去年同期增加約９４億元人民幣至１２８﹒１８億元

人民幣，按年增長約５５％至７５％，主要與投資收益大幅增長有關。



＊純利增長可觀＊



今時國壽盈利好，相信投資者會對它重新審視。國壽自２０１５年高位後，股價每況愈下，

表現無疑曾令不少投資者大失所望而被捨棄；今時業績可喜，能令投資者另眼相看，算是戴罪立

功了。高盛及摩根士丹利予國壽的目標價分別為２２﹒５及１８元。



技術走勢方面，日線圖中，國壽已突破保歷加中軸，近期似造了底，守穩再上；策略上，可

候１５﹒８元下吸納，短期阻力１６﹒３元，目標價先看１７元，然後逐步上移至１８、２０、

２２、２４元等；短期支持１５﹒７元，跌破１５﹒５元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

