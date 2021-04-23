《經濟通通訊社２３日專訊》威揚酒業（０８５０９）發盈喜，預期截至今年３月底止三個
月錄得溢利按年增加逾兩倍。
集團表示，預期盈利大幅增加，主要由於年初網上拍賣成效顯著，若干大受追捧的頂級珍藏
紅酒的銷售收入增加。
集團預期業績將於５月底前刊發。（ｐｌ）
23/04/2021 09:00
【企業盈喜】威揚酒業（８５０９）料首季純利按年增逾兩倍
《經濟通通訊社２３日專訊》威揚酒業（０８５０９）發盈喜，預期截至今年３月底止三個
月錄得溢利按年增加逾兩倍。
集團表示，預期盈利大幅增加，主要由於年初網上拍賣成效顯著，若干大受追捧的頂級珍藏
紅酒的銷售收入增加。
集團預期業績將於５月底前刊發。（ｐｌ）
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