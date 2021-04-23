《專家之言－張穎群》減持配售持續見，低位吸納等機會

《專家之言》全球疫苗推出後，各地展開接種。但疫苗副作用日見增加，而疫情仍然持續反

覆，成效似乎未及理想。投資資金再度回流債券市場，推動息率重拾升勢，美國１０年期國債息

率曾經重上１﹒６１５厘水平。拖累美匯指數回落，低見９０﹒８５５，創近３個月低位。但美

國銀行上星期發行１５０億美元浮動利率的債券。隨後摩根大通亦發行１３０億美元的債券。兩

者皆創出最大規模的新紀錄。摩根士丹利及高盛亦跟隨發行大額債券。個別銀行為吸引投資者，

更將固定利率優化至浮動利率，正是這個原因，上周債券利率突然由高位回落，１０年期國債息

率更低見１﹒５３厘水平，創近月低位。銀行為支付浮動利率給予投資者，將通過掉期利率的固

定利率改變，造成在市場上債券息率出現很大壓力。

在２０２０年的疫情嚴重爆發後，美國金融市場見略有改變。首先華府及聯儲局聯手，推出

無上限的寬鬆貨幣政策，印製大量美元推出市場。但在疫情期間的經濟衰退，誰人敢投資。資金

陸續流入股票市場。造就三大指數能在衰退中屢創新高。同時亦因為工作停頓，留在家中，或需

要在家工作。而出現一批散戶投資者，投資成績更可媲美個別基金經理。最近這些散戶仍未見退

出，似有愈戰愈勇。其成交在之前約佔整體成交兩成，近日已見增加至兩成半。相信佔比仍會逐

步增加。



＊金融開放推環保，穩健貨幣繼續施＊



中國人民銀行在擴大開放金融市場的時候，亦會同時討論環保氣候的問題。研究加大外資可

營運業務的範圍，以方便加入國內綠色金融市場。跟歐盟聯手制定綠色金融標準、外匯儲備中加

入綠色債券、建立碳排放核算體系，再評估氣候變化的影響。更鼓勵各地區在一帶一路上推出更

多綠色金融工具等。希望可借此繼續幫助發展中國家的綠色轉變，以應對氣候變化的影響。與此

同時，在國內推出數字貨幣，主要目的是利用數字技術以提升國民使用貨幣時的方便程度。更希

望能在零售系統上提高效率及安全性。亦可以開展在其他系統上，包括批發及跨境支付系統上。

目前正研究加緊對加密貨幣的監管，當中包括比特幣及穩定幣。因為相關的產品是屬於可投資的

項目，並不是貨幣。

內地４月份貸款市場報價利率１年期維持在３﹒８５％不變，及５年期同維持在４﹒６５％

不變。為自２０２０年４月以來，連續１２個月維持不變。市場預期，在未來沒有甚麼特別大問

題發生，應該會繼續維持在這個水平。近日內地央行在流動性上略見收緊，令到流動性亦頗見緊

張。主要原因是避免資金流入房地產市場作投機炒賣。



＊美團股價見支持，大行予高度評價＊



繼早前騰訊（００７００）大股東減持股份後，日前美團點評（０３６９０）以先舊後新的

方式配售股份，約１﹒８７億股，定價２７３﹒８０元。連同騰訊再額外認購，合共籌集資金超

過５４３億元＿比上市時集資３２６億元仍要多。美團點評同時再發行兩份無息債券，約集資３

０億美元。美團配售股份及債券總共可籌集近７８０億，資金將用作開發研究新技術，包括無人

駕駛車自動配送服務、無人機派遞、發展社區團購，及一般公司營運等。美團點評配股集資，股

價未見急挫，更未有失守配股價２７３﹒８０元，股價見支持，曾高見２９６元。多家大型券商

及投資銀行指出，是次集資符合公司需求，更可配合公司業務發展，給予高度評價。市場上對前

景亦充滿信心。

近日本銀銀行體系內的資金相當充裕，結餘更持續企在歷史高位附近。港元匯率更高見７﹒

７６２，造就拆息持續向下，其中隔夜僅０﹒０３厘，１個月更低至０﹒０９厘，創近１１年低

位。其他周期拆息亦跟全面下跌。主要為近日港元需求疲弱，股票市場上的淡靜，成交金額也偏

少。新股認購仍在處理中，也未見推出。形成資金持續留在銀行體系內，相信到下半年開始，企

業將踏入派息高峰期，需求資金亦相對增加。《華盛証券 張穎群》

