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23/04/2021 16:52

【大國博弈】梅德韋傑夫指美俄關係重回冷戰時代

　　《經濟通通訊社２３日專訊》俄羅斯安全會議副主席德米特里﹒梅德韋傑夫今日為俄新社撰
寫的文章中指出，俄美關係近年來實際上已重回冷戰時代。
　　他援引《孫子兵法》稱，「避免與強大的對手硬碰硬並不代表怯懦，而是智慧的表現，無謂
的自我犧牲無論在哪裡，永遠都不是制勝的法寶。」
　　梅德韋傑夫指，近年來，俄美關係實際上已從競爭走向了對抗，本質上講，已重回冷戰時代
。制裁施壓、威脅、衝突對抗、保護私利，這一切讓這個世界陷入了持續的不穩定狀態。
　　若兩國關係長時間如此，即為「危機」，而這樣的危機為兩國關係進一步加劇，出現「危機
中的危機」，提供了非常肥沃的土壤。在這種情況下，任何一個錯誤舉動、缺乏耐心、無法從戰
略上理解每一個詞語的「重量」，都會使這兩個國家舉步維艱，甚至會讓整個世界都深陷泥潭，
面臨直接軍事衝突的威脅。
　　他指出，美國新政府在尋求恢復自己世界統治者和西方世界捍衛者的地位（同時也這樣說服
自己），但沒有魄力承認，有的國家可能擁有可以與之比擬的基礎設施實力和軍事政治潛力，例
如中國或俄羅斯。
　　梅德韋傑夫質疑，現任美國政府是否會擁有上世紀６０年代加勒比危機當事國領導人選擇的
「讓步智慧」？
　　他指當局勢緊繃到極限時，解決問題可從三個方面入手。首先要意識到做「致命決定」需要
付出的代價。如果為勝利而遭受的損失過大，使勝利者的進一步生存都面臨問題，那這就不是真
正的勝利。其次，直接溝通。不只是能夠通電話，而且要開誠布公地交流，更重要的是，傾聽對
方，理解對方的邏輯和論據。第三，也是最重要的一點，不僅要懂得讓步的必要性和可能性，而
且要願意做出讓步，願意放棄最後通牒和蠻橫無理的話語，以免破壞對話。
　　梅德韋傑夫指「俄羅斯會付出代價」這樣簡單粗暴的言論，雖然聽起來很美國，但會直接把
問題引入死胡同，這種口頭禪不會給任何人以啓迪。（ｋｌ）

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