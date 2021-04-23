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23/04/2021 18:18

《台股攻略－馮偉明》台股靠穩，電子板塊重拾升勢

　　《台股攻略》今日（２３日）台灣加權指數以１７１１７點開市，雖早段因鋼鐵板塊及運輸
板塊回調受壓，但資金重返電子板塊，帶動指數最終以高位１７３００點收市，升２０３點，成
功收復５日線，成交金額為４５４３億元（新台幣．下同）。
　　三大權值股的台積電收６０２元，升１﹒９％；聯發科重返一千關口，收１０３５元，升
５﹒２％；聯電收５７元，升４％，並帶動半導體板塊上升，矽統、太欣、九暘、群聯、偉詮電
、尼克森、敦泰、普誠、安國、亞信及矽創等股份漲停收市，而富鼎、鈺創、凱鈺、佑華及聯陽
則升５％至８％。傳產類股份回調，中鋼及台泥下挫超過２％；塑化板塊的台塑、南亞及台化等
跌０﹒２％至０﹒９％。航運板塊的長榮及萬海開高走低，終場跌超過４％；陽明則升１﹒３％
。信邦近兩年將產品朝智慧化及無人化延伸，並順利跨入電動自行車組裝，為信邦營運帶來新動
能，集團第一季財報，單季稅後盈餘為５﹒９億元，按年增長３０﹒７％，創下歷年同期新高。
虛擬貸幣的奇亞幣受到市場追棒，導致固態硬碟（ＳＳＤ）、傳統硬碟（ＨＤＤ），ＤＲＡＭ及
ＮＡＮＤ　Ｆｌａｓｈ需求增加，控制晶片廠的群聯即日起所有新接訂單全面加價，刺激股價漲
停創近１４年新高，收５６１元。
　　受惠於主要經濟體推出之振興經濟方案，全球經濟逐步復甦，預料半導體板塊仍有望帶動台
股創新高。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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