《談國論企－黎偉成》ＣＰＩ三月份跌轉升續受控

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年３月份同比跌轉略升，因居住、交通

和通信、衣著等項目皆回升所致，惟整體物價仍穩定於低水平，有利促進居民在穩就業、增收入

的環境底下加強消費意欲，推動國民經濟穩中有進地提質發展。國家採取「國內大循環」、「國

內外雙循環」配合需求側和供給側的策略，使經濟今年會提速上升。



＊居住交通通信衣著皆跌轉稍升暫非憂＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格於２０２１年３月份同比增長

０﹒４％，無疑止住２月份及１月份同比分別下降０﹒２％與０﹒３％之態，但此數相對於

２０２０年３月所升的４﹒３％，少增凡３﹒９個百分點之普，可見通脹率基本處於稍升、略降

的相對穩定狀況，通貨受到控制，不用過份「憂疑」甚至「驚懼」。

此因ＣＰＩ由跌轉升，很主要受到（甲）非食品大類之壓，相關分類指數於２０２１年３月

份同比上升０﹒７％，而２月份及１月份的同比則分別回落０﹒２％及０﹒８％，因非食品類中

的（１）衣著分類指數升０﹒５％，２月份則跌０﹒５％；（２）居住分類指數則由上月之跌０

﹒３％轉升０﹒２％；和（３）交通及通信分類指數升２﹒７％等皆升。

但ＣＰＩ有十分重要影響的（乙）食品大類分類指數，於２０２１年３月份同比下降

０﹒７％，連同２月份跌０﹒２％成二連跌，對通脹率即ＣＰＩ有減壓的重大作用，因食品煙酒

分類指數於３月份同比略升０﹒１％和對ＣＰＩ的影響是上升０﹒０３個百分點，特別是（一）

禽肉分類指數於２０２１年３月份同比回落９﹒１％，為本年首三個月之持續下跌，且跌幅一個

月比一個月要大，其中：豬肉價格於最近好幾個月節節回落，對ＣＰＩ有重大緩壓作用，其分類

指數於２０２１年３月份同比下跌１８﹒４％，而２及１月份分別回落１４﹒９％及３﹒９％，

形成六連跌，確認扭轉兩年多以來大增之況；而豬肉價於是月影響ＣＰＩ回落０﹒４５個百分點

，其之於２月份的０﹒３９個百分點，亦止住去年９月份上漲１個百分點，而最嚴重的２月份所

影響上漲３﹒１９個百分點，大有不可同日而語之概。



＊豬肉價擴大跌幅鮮菜緩升可穩通貨＊



豬肉價增長持續放緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升：生豬存欄量和？殖母豬存欄量，於

２０２０年末分別比２０１９年末增長３１％與３５﹒１％，對通脹控制和民生皆為佳訊。

期內的牛肉及羊肉分類指數分別上升３﹒３％與８﹒２％。

和（二）鮮菜的價格增幅明顯放緩，分類指數於２０２１年３月份同比僅升０﹒２％，對

ＣＰＩ的影響相輕微，而２月份同比升３﹒３％和１月份增１０﹒９％，對ＣＰＩ的影響分別升

０﹒０８個百分點和０﹒２４個百分點。此可在一定程度意味鮮菜的種植，在去年中受到惡風暴

雨等天災影響之後，到年底時又面對嚴寒天氣壓力，而２０２１年一季度的情況有明顯改善。

同樣有上升趨勢者，有：糧食增１﹒４％、鮮果升４％、蛋類升３﹒４％和水產品增

８﹒１％，可以接受。

中國最近力推的國內大循環、國內國際雙循環的政策，有助進一步提升經濟的提質增量的力

量，而ＣＰＩ續受控，會是一個很正面的支持力量。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

