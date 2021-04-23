  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/04/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４４﹒４億人幣，買美團安踏沽中芯小米

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恆指高開４３點，報２８７９８，開市後曾倒跌６點，見
２８７４８點全日低後反彈，重磅科技股領軍下，恆指上午曾飆升３１５點，見２９０７１點半
日高，受制５０天線（約２９１７１３點）回順，中午升２５８點。午後升幅一度少於兩百點，
尾市升勢再現，收市競價時段（Ｕ盤）更嘜至全日高位，收市升３２３點或１﹒１％，報
２９０７８。
　　按額度計算，北水全日淨流入４４﹒４億元人民幣，減少３２﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最
多的依次是中芯國際（００９８１）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交１４２９﹒８８億元減少７﹒５％。其中港股通成交３０７﹒７億元，佔總成交
２１﹒５％。

＊北水轉掃美團，淨流入近１４億元＊

　　美團獲女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｗｏｏｄ旗下基金增持後，昨日再獲北水淨入逾２億，
今日發力抽升，收市升４﹒９３％報３０６﹒４元，北水淨買入１３﹒６億元。
　　安踏體育升１﹒４７％報１３７﹒６元，北水淨買入４﹒４億元。
　　騰訊控股升１﹒７７％報６３２元，北水淨買入４﹒３億元。
　　中芯國際跌０﹒７７％報２５﹒７元，北水淨賣出０﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１３﹒５５
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　　４﹒３７
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　４﹒３１
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　　３﹒９４
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　　１﹒９８

　　淨沽出最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－０﹒１９
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事23/04/2021
《神州經脈》氣候峰會提減排目標　首季外匯運行穩　A股周升1%
財經熱話23/04/2021
《股市一周》港股受限藍籌抽水外地疫情惡化　周升約百點企兩萬九
專訪23/04/2021
【譚新強專訪】美國擅「進攻是最好防守」　中國不應太保守
專訪23/04/2021
【譚新強專訪】大流行臨演變為風土病交叉點　變種或令死亡多十倍
財經熱話23/04/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》市況不明宜防守　電能實業除息前仍值得買入
FOCUS23/04/2021
【FOCUS】減碳革命蓄勢待發　資源大國臨重新洗牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金