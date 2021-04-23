【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４４﹒４億人幣，買美團安踏沽中芯小米

《經濟通通訊社２３日專訊》恆指高開４３點，報２８７９８，開市後曾倒跌６點，見
２８７４８點全日低後反彈，重磅科技股領軍下，恆指上午曾飆升３１５點，見２９０７１點半
日高，受制５０天線（約２９１７１３點）回順，中午升２５８點。午後升幅一度少於兩百點，
尾市升勢再現，收市競價時段（Ｕ盤）更嘜至全日高位，收市升３２３點或１﹒１％，報
２９０７８。
按額度計算，北水全日淨流入４４﹒４億元人民幣，減少３２﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最
多的依次是中芯國際（００９８１）、小米集團（０１８１０）。
主板成交１４２９﹒８８億元減少７﹒５％。其中港股通成交３０７﹒７億元，佔總成交
２１﹒５％。
＊北水轉掃美團，淨流入近１４億元＊
美團獲女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下基金增持後，昨日再獲北水淨入逾２億，
今日發力抽升，收市升４﹒９３％報３０６﹒４元，北水淨買入１３﹒６億元。
安踏體育升１﹒４７％報１３７﹒６元，北水淨買入４﹒４億元。
騰訊控股升１﹒７７％報６３２元，北水淨買入４﹒３億元。
中芯國際跌０﹒７７％報２５﹒７元，北水淨賣出０﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
美團 （０３６９０） １３﹒５５
安踏體育 （０２０２０） ４﹒３７
騰訊控股 （００７００） ４﹒３１
藥明生物 （０２２６９） ３﹒９４
長城汽車 （０２３３３） １﹒９８
淨沽出最多港股：
中芯國際 （００９８１） －０﹒１９
小米集團 （０１８１０） －０﹒０３
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（ｃａ）