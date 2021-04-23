《美元走勢－羅明立》美匯回升，但９１﹒５０有阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒９９ １０７﹒８０ １０７﹒９５

歐元╱美元 １﹒２０３０ １﹒２０１３ １﹒２０２５

英鎊╱美元 １﹒３８６６ １﹒３８３６ １﹒３８５５

美元╱瑞郎 ０﹒９１７２ ０﹒９１６５ ０﹒９１７２

美元╱港元 ７﹒７６２０ ７﹒７５９３ ７﹒７６１６

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《美元走勢》有報道指，拜登計劃提高富人資本利得稅，以籌集資金應對將推出的刺激經濟

方案，估計年收入超過１００萬美元的美國富裕投資人資本收益稅率將由現時的２０％提高到

４３﹒４％。此消息在市場中逐漸發酵，美股創一個多月來最大跌幅，三大指數跌幅全線收跌。

美國上周初請失業金人數減少３﹒９萬人，降至５４﹒７萬人，好過預期。數據加強了市場

對經濟復甦的信心，美元指數回升，繼續未有收市低於１００天線，但９１﹒５０有阻力。十年

期國債收益率變化不大，暫時未能為美元提供更多利好作用。

歐洲央行議息後維持貨幣政策不變，符合預期。央行表示將根據市場狀況靈活購買資產，無

特定的時間框架，ＰＥＰＰ到期債券再投資至少將持續至２０２３年底。央行言論無太多啟示，

維持１﹒２０╱１﹒２１之間波動。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２０８０ １﹒１９５０ １﹒２１３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

