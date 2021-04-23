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即市新聞

23/04/2021 16:13

《美元走勢－羅明立》美匯回升，但９１﹒５０有阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒９９　　　１０７﹒８０　　　１０７﹒９５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０３０　　　１﹒２０１３　　　１﹒２０２５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８６６　　　１﹒３８３６　　　１﹒３８５５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１７２　　　０﹒９１６５　　　０﹒９１７２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６２０　　　７﹒７５９３　　　７﹒７６１６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》有報道指，拜登計劃提高富人資本利得稅，以籌集資金應對將推出的刺激經濟
方案，估計年收入超過１００萬美元的美國富裕投資人資本收益稅率將由現時的２０％提高到
４３﹒４％。此消息在市場中逐漸發酵，美股創一個多月來最大跌幅，三大指數跌幅全線收跌。
　　美國上周初請失業金人數減少３﹒９萬人，降至５４﹒７萬人，好過預期。數據加強了市場
對經濟復甦的信心，美元指數回升，繼續未有收市低於１００天線，但９１﹒５０有阻力。十年
期國債收益率變化不大，暫時未能為美元提供更多利好作用。
　　歐洲央行議息後維持貨幣政策不變，符合預期。央行表示將根據市場狀況靈活購買資產，無
特定的時間框架，ＰＥＰＰ到期債券再投資至少將持續至２０２３年底。央行言論無太多啟示，
維持１﹒２０╱１﹒２１之間波動。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２０８０　　　１﹒１９５０　　　１﹒２１３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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