【氣候峰會】拜登：２０３０年前溫室氣體美排放量，較０５年減半

由美國主持的全球領導人氣候峰會周四（２２日）展開前，美國總統拜登宣布應對氣候變化

的新措施，承諾於２０３０年之前，將美國的溫室氣體排放量，大幅削減一半。

拜登一共邀請４０名領袖出席氣候視像峰會，其中包括中國國家主席習近平、印度總理莫迪

、俄羅斯總統普京等。《香港經濟日報》

