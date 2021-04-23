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23/04/2021 10:02

【新冠肺炎】袁國勇指實驗室出現標本交叉感染，華大向市民致歉

　　《經濟通通訊社２３日專訊》華大基因呈報本港一日內有３０宗初步陽性個案，當局認為不
尋常。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到華大基因大埔化驗所調查後表示，相信
實驗室出現「標本交叉感染」，同一批的第一及第二個「真陽性」樣本，意外污染其他樣本，導
致有「假陽性」個案。
　　他已要求實驗室改善工作流程，包括每次化驗後要更換手套，以及不能重覆使用盛載樣本的
膠容器等。
　　華大基因表示，已全力配合袁國勇教授和衞生防護中心的調查，會按照袁國勇的意見改善，
並向受事件影響的市民深表歉意。（ｂｉ）

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