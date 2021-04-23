【新冠肺炎】許樹昌：研將已接種疫苗緊密接觸者檢疫期縮短至７天

《經濟通通訊社２３日專訊》有報道指政府內部研究容許食肆員工以三日一檢測取代接種疫

苗，政府專家顧問許樹昌在電台節目表示，自己無參與相關討論，但若部分員工不可以接種疫苗

，檢測是替代方法，三日一檢較隱陣，但檢測並不代表體內有抗體，認為打疫苗仍是較隱陣。



＊研放寬已接種疫苗緊密接觸者檢疫要求＊



身兼衞生防護中心轄下科學委員會主席的許樹昌表示，委員會正研究放寬已接種疫苗的緊密

接觸者檢疫要求，如他們在完成接種兩劑疫苗後１４天，隔離檢疫期可以縮短至７天，但最少要

３次核酸檢測呈陰性，以及引入抗體測試，以作雙重保障。他指，抗體測試需要由政府進行，因

此需時解決技術問題，未知何時可以推展。



＊無需再購買阿斯利康疫苗＊



他又說，阿斯利康疫苗保護率對南非變種病毒只得一成，加上本港目前兩款疫苗已足夠覆蓋

香港人口，認為無需再購買阿斯利康疫苗，應將資源留作應對變種病毒的第二代疫苗，同時不再

需要每種技術平台只購買一款疫苗。

他指，全球已有９萬名孕婦接種新冠疫苗，目前看不到有不良反應及影響，加上孕婦接種疫

苗後，抗體量超出自身產生的抗體水平，抗體亦可經臍帶傳給胎兒，認為懷孕婦女都可以接種

ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫苗。

至於本港和新加坡「旅遊氣泡」，許樹昌指，昨日仍有源頭不明個案，要留意未來幾天有否

出現不尋常情況。（ｂｉ）

