【地皮截標】古洞北首幅住宅地暫收兩份標書，鷹君及九建入標

《經濟通通訊社２３日專訊》上水古洞北新發展區首幅住宅地今日截標。現場所見，暫收２

份標書，入標發展商包括鷹君集團（０００４１）、九龍建業（０００３４）。

地皮位於古洞第２５區，鄰近規劃中的北環線古洞站，地盤面積約１９﹒９萬平方呎，最高

可建樓面近１２０萬平方呎。市場預測估值介乎４８億至６０億元，每呎樓面地價約４０００元

至５０００元。（ｓｌ）

