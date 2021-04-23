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23/04/2021 11:11

【地皮截標】古洞北首幅住宅地暫收五份標書，長實鷹君九建等入標

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上水古洞北新發展區首幅住宅地今日截標。現場所見，截至上
午１１時，暫收５份標書，入標發展商包括長實（０１１１３）、鷹君（０００４１）及九龍建
業（０００３４）等。
　　該地皮位於古洞第２５區，鄰近規劃中的北環線古洞站，地盤面積約１９﹒９萬平方呎，最
高可建樓面近１２０萬平方呎。市場預測估值介乎４８億至６０億元，每呎樓面地價約４０００
元至５０００元。（ｓｌ）

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