【地皮截標】古洞北首幅住宅地暫收五份標書，長實鷹君九建等入標

《經濟通通訊社２３日專訊》上水古洞北新發展區首幅住宅地今日截標。現場所見，截至上

午１１時，暫收５份標書，入標發展商包括長實（０１１１３）、鷹君（０００４１）及九龍建

業（０００３４）等。

該地皮位於古洞第２５區，鄰近規劃中的北環線古洞站，地盤面積約１９﹒９萬平方呎，最

高可建樓面近１２０萬平方呎。市場預測估值介乎４８億至６０億元，每呎樓面地價約４０００

元至５０００元。（ｓｌ）

