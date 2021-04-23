《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９０４１點，跌１１點，低水
３８點，最新報２９０３７點，跌１５點，低水４２點，合約成交３６６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１１０５１點，跌７點，低水１７點，最新報１１０４８點
，跌１０點，低水２０點，合約成交２４５張。
23/04/2021 17:20
【夜期時段】即月期指最新報２９０３７點，跌１５點，低水４２點
《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９０４１點，跌１１點，低水
３８點，最新報２９０３７點，跌１５點，低水４２點，合約成交３６６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１１０５１點，跌７點，低水１７點，最新報１１０４８點
，跌１０點，低水２０點，合約成交２４５張。
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