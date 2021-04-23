【夜期時段】即月期指最新報２９０３７點，跌１５點，低水４２點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９０４１點，跌１１點，低水

３８點，最新報２９０３７點，跌１５點，低水４２點，合約成交３６６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１０５１點，跌７點，低水１７點，最新報１１０４８點

，跌１０點，低水２０點，合約成交２４５張。

