【專訪】周大福黃紹基：新經濟掘起後已非單靠成績來衡量成就

《經濟通通訊社記者黃和美２３日報道》有人說「工字不出頭」，但你又何嘗會想到一個三

次高考都失敗的珠寶店學徒，可以遙身一變成為一位年薪過千萬的上市公司「總指揮」呢？在現

今買樓上車似乎已成為「成功」的標誌、大學學歷更是躋身「人生勝利組」基本條件的時代，周

大福（０１９２９）董事總經理（企業及港澳與海外事務）黃紹基卻笑言要看闊一些，勉勵年輕

人可以找另一種成功的方法。

人稱「基哥」的黃紹基，自１９７７年加入周大福，入行自今逾４０載。他表示，自己當初

也是考試的失敗者，入不到大學才到珠寶店當學徒，年輕時候亦曾反叛過，但他強調考試失敗並

不代表人生失敗，只要找到自己的興趣，從而去建立自信，一直堅持自己喜愛的東西就有成功的

可能。



＊屋邨「執仔」經歷萌生加入協青社＊



作為「失敗」的過來人，黃紹基更身體力行，於７年前加入非牟利慈善機構協青社支援年輕

人發展，而去年更由委員「升職」當會長。他笑言，當初認識協青社主因周大福慈善基金向來關

注年輕人，而一次親身跟隨社工晚上到屋邨「執仔」後，更令他覺得除了可出錢外，還應該出力

去協助高危青年成為正向青年。

他認為，隨著新經濟如電子競技等相關行業興起，早已不應單靠成績來衡量成就。而協青社

除了會主動外出接觸高危年青人，亦有提供住宿、心理輔導，以及街舞、滑板、嘻哈等活動，近

期更計劃成立電競中心；透過各種培訓，發掘年青人志向及助他們發揮所長。「我看到現在的Ｙ

世代、Ｚ世代並不是壞，而是他們有自己的想法，亦需要一些認同感，無論如何都不應以負面態

度來看年輕人。」

於過去兩年間，協青社服務青年達逾８﹒１萬人次，同時亦為超過１﹒１萬名危機青年提供

針對性的介入服務及小組治療。而受疫情停課影響，協青社更加強網上外展服務，透過手機軟件

、網上互動交流等線上線下全面支援年輕人。



＊年輕人永遠放在優先資源，冀帶領團隊以創新方式進行服務＊



談及接捧會長後的首要工作，他指最重要是支持及理解同事在疫情間運作較以前困難，如會

增加電子化資源；其次是凝聚團隊，由於服務對象的行為及喜好是不斷在變，故在確定協青文化

的同時，亦會帶領團隊以創新的服務、工具及方法去服務年青人。

對於有聲音指要放棄年輕人，但黃紹基卻認為，年輕人永遠需要放在優先資源，因為他們是

未來社會的棟樑，「其實我們不是想幫助每一個人變成一個偉大的科學家或者很成功的商人，最

重要是成為對社會有貢獻。我覺得如果社會多一些正能量、積極向上的人，社會就不斷進步，大

家都能感覺到幸福感」。

