《經濟通通訊社２３日專訊》融太集團（０１１７２）公布，預期集團將於截至２０２１年
３月３１日止年度錄得公司擁有人應佔虧損減少或可能轉虧為盈，即業績可能為介乎虧損不多於
約１０００萬元至溢利不多於約１５００萬元，去年度虧損約７４００萬元。
主要由於若干投資物業之估值虧損減少；公司債券組合按市價計算估值之公平值收益增加；
及集團採取各項成本節約措施。（ｂｎ）
23/04/2021 18:25
【企業盈喜】融太集團料全年或轉虧為盈賺最多１５００萬元
《經濟通通訊社２３日專訊》融太集團（０１１７２）公布，預期集團將於截至２０２１年
３月３１日止年度錄得公司擁有人應佔虧損減少或可能轉虧為盈，即業績可能為介乎虧損不多於
約１０００萬元至溢利不多於約１５００萬元，去年度虧損約７４００萬元。
主要由於若干投資物業之估值虧損減少；公司債券組合按市價計算估值之公平值收益增加；
及集團採取各項成本節約措施。（ｂｎ）
|中國故事23/04/2021
《神州經脈》氣候峰會提減排目標 首季外匯運行穩 A股周升1%
|財經熱話23/04/2021
《股市一周》港股受限藍籌抽水外地疫情惡化 周升約百點企兩萬九
|專訪23/04/2021
【譚新強專訪】美國擅「進攻是最好防守」 中國不應太保守
|專訪23/04/2021
【譚新強專訪】大流行臨演變為風土病交叉點 變種或令死亡多十倍
|財經熱話23/04/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》市況不明宜防守 電能實業除息前仍值得買入
|FOCUS23/04/2021
【FOCUS】減碳革命蓄勢待發 資源大國臨重新洗牌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰