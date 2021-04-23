【企業盈喜】融太集團料全年或轉虧為盈賺最多１５００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》融太集團（０１１７２）公布，預期集團將於截至２０２１年

３月３１日止年度錄得公司擁有人應佔虧損減少或可能轉虧為盈，即業績可能為介乎虧損不多於

約１０００萬元至溢利不多於約１５００萬元，去年度虧損約７４００萬元。

主要由於若干投資物業之估值虧損減少；公司債券組合按市價計算估值之公平值收益增加；

及集團採取各項成本節約措施。（ｂｎ）

