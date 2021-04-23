《經濟通通訊社２３日專訊》前香港民族陣綫成員、２９歲盧溢燊認前年於荃灣工廈單位管
有一公斤ＴＡＴＰ烈性炸藥，判囚１２年。
法官指ＴＡＴＰ比ＴＮＴ更危險，後者毋須引爆器、敏感度亦較高，對公眾的危險更大，以
致警方要即時疏散大廈及附近居民。又指被告雖然沒有製造炸彈，但管有的材料具一定危險性，
可見被告有意圖顛覆國家、宣揚港獨，考慮案情嚴重，以１８年為量刑起點，認罪扣減刑期後判
監１２年。（ｈｙ）（ｚｚ）
23/04/2021 16:01
【香港政情】荃灣工廈爆炸品案，被告盧溢燊判囚１２年
《經濟通通訊社２３日專訊》前香港民族陣綫成員、２９歲盧溢燊認前年於荃灣工廈單位管
有一公斤ＴＡＴＰ烈性炸藥，判囚１２年。
法官指ＴＡＴＰ比ＴＮＴ更危險，後者毋須引爆器、敏感度亦較高，對公眾的危險更大，以
致警方要即時疏散大廈及附近居民。又指被告雖然沒有製造炸彈，但管有的材料具一定危險性，
可見被告有意圖顛覆國家、宣揚港獨，考慮案情嚴重，以１８年為量刑起點，認罪扣減刑期後判
監１２年。（ｈｙ）（ｚｚ）
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