《經濟通通訊社２３日專訊》瑪麗醫院一名醫護接種復必泰新冠疫苗２日後腦出血，情況嚴
重。瑪麗醫院指，一名員工本月１４日接種復必泰新冠疫苗，２日後昏迷送往律敦治醫院急症室
，隨後轉送至瑪麗醫院，初步診斷為腦部出血，目前情況嚴重。
瑪麗醫院指，已按制向衛生署呈報個案，院方會繼續為員工提供適切治療。（ｈｙ）
23/04/2021 17:18
【新冠疫苗】瑪麗員工腦部出血，事發前２天接種復必泰疫苗
《經濟通通訊社２３日專訊》瑪麗醫院一名醫護接種復必泰新冠疫苗２日後腦出血，情況嚴
重。瑪麗醫院指，一名員工本月１４日接種復必泰新冠疫苗，２日後昏迷送往律敦治醫院急症室
，隨後轉送至瑪麗醫院，初步診斷為腦部出血，目前情況嚴重。
瑪麗醫院指，已按制向衛生署呈報個案，院方會繼續為員工提供適切治療。（ｈｙ）
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