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23/04/2021 17:31

【新冠疫苗】新一批５８萬劑復必泰疫苗下午抵港

　　《經濟通通訊社２３日專訊》衞生署表示，新一批５８萬劑ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必泰）疫
苗，下午抵港。
　　署方指，新一批次復必泰疫苗今日抵港後，工作人員即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及
核對，確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷
藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。這批疫苗的藥瓶標籤包含英文及簡體中文，但有關批次均由
相同製造商及廠房，以相同規格在德國製造及封裝。（ｈｙ）

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