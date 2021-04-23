《與聯共策－鄒建雄》三大投資策略，應對債市波動

《與聯共策》雖然全球經濟活動走出２０２０年的衰退並開始增長，但是復甦之路仍充滿變

數。大規模的財政刺激措施可能會讓沉寂已久的通脹捲土重來，考驗各國久未採取的抗通脹對策

。經濟增長雖然推升債券孳息率，但卻令尋求收益的投資者更加擔憂。



＊展望通脹與利率上升前景＊



聯博認為，全球經濟即將進入通脹壓力更加顯著的新環境。儘管基數效應與大宗商品價格上

升會暫時推升已發展國家的整體通脹水平，但短期內通脹或不會持續、明顯地攀升。

另外，我們認為利率水平亦不會大幅攀升。因為雖然全球經濟有望在下半年加速增長，但是

即便通脹壓力開始浮現，各國央行也不會讓利率過度且過快地攀升，以免壓抑仍然脆弱的經濟復

甦。此外，一旦孳息率攀升並開始威脅風險性資產的表現，預計央行將會採取行動。

因此，２０２１年大多數國家的孳息率料將持續處於低位。即使經濟增長速度有望優於其他

成熟國家的美國，今年底１０年期美國國庫券孳息率預計僅會攀升至１﹒７５％，雖然高於當前

水平，但仍低於疫情爆發前。



＊投資組合不宜採取自動模式＊



各國持續推出大規模刺激政策，但我們認為，選擇主動型的投資策略以防範未然，才是明智

之舉。

跟隨指數管理固定收益投資組合雖然看起來較為輕鬆，然而，這個方式很有可能危機四伏。

事實上，在現在的環境中對投資組合採取自動模式，不僅將會面臨通脹與利率攀升的風險，也可

能在經濟復甦的過程中，遭受各種不確定性對風險性資產帶來的衝擊。

相較之下，主動型投資組合經理可運用各種投資工具，因應不斷變動的市場環境。我們認為

，投資者可以考慮利用以下三種債券投資策略，調整投資策略。



＊１）適度降低存續期＊



面對利率上升的環境，若無法承擔過度的風險，此時可以嘗試降低投資組合的存續期，但仍

須保有適當的利率敏感度。

在利率攀升的環境下，降低存續期有助於減緩波動與損失。此外，適度縮短存續期亦可有效

地抵禦通脹風險。

然而這並不代表投資者要轉為手持現金，或是大幅縮短存續期。因為這樣可能會很快地導致

投資組合的收益落後一般債券，甚至無法對抗通脹。其次，即使政府債券的孳息率偏低，甚至出

現負利率，但其存續期仍有助於彌補信貸與股票投資部署的損失。

去年新冠肺炎疫情引發的拋售再次證明政府債券具備分散風險的效果。事實上，在去年２到

３月股市重挫及９月份股市調整的時期，政府債券是少數能夠抵禦股市波動性的投資工具。



＊２）趨避風險並兼顧回報潛力＊



即便存續期有助於抵禦信貸的損失，但是適度且多元配置於信貸有望為投資者掌握風險性資

產的上漲潛力，這也是為什麼需要均衡配置於回報導向的資產與防禦型資產。

事實上，表現較理想的主動型投資策略往往會同時納入政府債券、高利率敏感度債券、以及

具成長特性之信貸，並採取動態管理。

這有助於掌握利率周期與信貸周期之間的交互影響，並視當下的環境決定調整投資組合。透

過動態配置負相關的資產，有機會在創造收益與回報的同時，限制潛在的損失。



＊３）現階段不妨加強配置信用債券＊



鑑於目前的景氣復甦階段，我們認為投資者應考慮增加信貸的配置。一般而言，在利率上升

的環境下，特別是通脹預期同步攀升之際，高收益企業債券與其他風險性資產表現通常會領先。

這是因為類似的環境往往伴隨著穩健的經濟成長，因此有利於信貸的表現。

若投資者憂慮通脹升溫帶來風險，或許可以考慮採用抗通脹策略。儘管如此，要建立適合各

種環境的全天候債券投資組合，通脹連動債券並非唯一的選擇。

目前，許多類型的信貸不僅與政府債券呈現低度相關性，孳息率也相對具有吸引力，因此也

能在利率上升與通脹的環境中發揮防禦的功能。然而，關鍵還是在於分散配置。由於各個區域與

債券類型具備不同的利率敏感度與通脹特性，因此投資者可從中發掘具吸引力的風險回報機會。

精挑細選和掌握基本因素是兩大關鍵。

經濟復甦與利率上升的環境將有助金融債券的表現，因為利率攀升有助於改善銀行的利潤率

，進而強化銀行的信貸質素。另外，美國的證券化資產也不失為值得考慮的投資選擇，因為不僅

孳息率顯著高於投資級別企業債券，且證券化資產的現金流來源不同於一般的公司債。其中，我

們認為由美國政府支持機構發行之住宅房貸抵押債券，也就是信貸風險轉移債券（ＣＲＴ）相對

具有投資吸引力，因為美國樓市需求強勁，良好的基本因素有望令ＣＲＴ受惠。此外，由於

ＣＲＴｓ具備浮動利率的特性，因此有機會抵禦利率與通脹攀升帶來的威脅。同時，我們預期弱

勢美元、持續的財政刺激政策、具吸引力的估值、以及投資者在低利環境下對收益的渴求，將支

持新興市場債券的表現。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

