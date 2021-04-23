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即市新聞

23/04/2021 10:57

《品中資－羅國森》美團（０３６９０）是否好股？

　　《品中資》上日提到，內地監管機構重罰阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）１８２億元
人民幣後，進一步向其他互聯網平台企業施壓，逼令她們進行整改。投資者擔心，這股監管風暴
仍未終止，包括阿里巴巴在內的幾大龍頭科網股，過去一星期，股價仍然受到壓力。
　　過去一年，龍頭科網股的股價節節上升，部分估值已去到高不可攀的地步，我相信，市場正
借這個機會，重估科網股的價值。
　　在我有監察的六大科網股當中，我認為，阿里最差的日子應該已經過去，但由於監管風暴仍
未完結，所以，阿里股價仍未能擺脫弱勢，但以阿里的實力和估值，現價應該可以收集。
　　另一隻科網巨企小米（０１８１０），嚴格來說，她不算互聯網平台企業，因此，她不是監
管的「風眼」所在，所以，她的股價經早前調整後，某程度已經企穩。相反，投資者現在關注的
，是她如何落實「造車」大計，因為單是首期投資便達１００億元人民幣，其後１０年再要投資
大約１００億美元。
　　汽車市場的競爭一向十分激烈，而電動汽車，以至智能駕駛系統更是各大車企和科網龍頭必
爭之地。小米以一家互聯網企業的身份，高調介入汽車市場，企圖分一杯羹，這是大膽的嘗試，
成功機會未可料。這一刻，我不敢寄予厚望，但單以小米現時的業務來說，股價於現水平應該有
支持。
　
＊信雷軍趁低收集小米＊
　
　　如果已經持有小米的投資者，可以續持。如果未持有，又認為小米主席雷軍可以信靠（他承
諾股價翻一番，回報投資者已經實現了），也應該趁調整收集小米。
　　至於快手（０１０２４），她是內地第二大的短視頻平台，隨著第一大平台抖音有機會於第
三季來港上市，快手的股價近期明顯偏弱。
　　另一邊廂，連股王騰訊（００７００）也在整合她的視頻服務，似乎要在這項業務上佔一席
位，相信快手會受到更多挑戰。目前來說，快手只宜短線操作，高位買入者，最好趁反彈減持。
　　最後兩隻科網龍頭是京東（０９６１８）和美團（０３６９０），接下來我會花較多篇幅分
析美團，因此，先扼要談談我對京東的看法。
　　京東明顯是內地監管機構針對的互聯網平台企業，而她的電商業務正受到很多競爭者的挑戰
，當中也包括美團在內。不過，短綫來說，她有分拆京東物流的消息支持，股價再跌的機會不大

　　如果相對美團，我認為，京東會是一隻較平淡的股票，因為她的業務較單一，就是電商，中
長綫來說，也應該維持溫和增長。因此，如果妳想投資大型科網股，但又不想過分「刺激」，京
東會是不錯的選擇。當然，要她的股價重拾升軌，相信也要等監管風暴結束才可以。
　
＊美團高位回吐幅度大＊
　
　　回說今日標題想談的美團。如果不計快手（她剛上市不久，上市初期股價不理性地急升，所
以近期回吐的力度頗大），美團是幾大科網龍頭股中，近期回吐幅度最大的一隻。
　　一方面，美團是反壟斷的重點對象之一，另一方面，美團早前公布了令人失望的去年第四季
業績。除了再度轉盈為虧之外，管理層更預期，未來一年仍有機會虧損，令股價再向下尋底。相
對年初那種強勢，今日的美團彷彿變成一隻弱勢股！
　　各位，我之所以想重點品評一下美團，是因為早前有位投資初哥的朋友問我，到底美團是否
一隻好股，是否值得持有？因為她受到網上股評，以及去年她的升勢吸引了，便買入美團，但近
期美團的走勢令她擔心。她的疑惑令我想到，美團這隻股票，到底是否一隻適合投資初哥的股票
呢？
　　到底美團是否一隻好股？首先讓我交代一下她的業務。美團是內地最大的餐飲外賣服務供應
商，騰訊（００７００）也是她的股東之一。如果用舊經濟的角度，她只不過是一隻「外賣股」

　　不過，她屬於新經濟範圍下的股票，透過互聯網技術，她能夠迅速發展成為全國知名的外賣
平台，佔內地最大市場分額。
　　如果大家明白順豐這家速遞公司的業務，就不難理解美團。順豐是企業的「送信員」，讓所
有企業都不用自己請「送信員」；而美團就是所有酒樓餐廳的「外賣員」，讓餐飲企業不用請自
己的「外賣員」。
　
＊新業務令美團轉盈為虧＊
　
　　這一刻，餐飲外賣仍然是美團的核心業務，約佔五成七營業額，去年做了大約６６３億元生
意，增長兩成。除此之外，美團其實也有訂票送票和旅遊相關的業務，因此，去年內地上半年受
疫情影響，旅遊業受創，也對美團有影響，這部分業務的收入去年倒退了近半成。而這部分業務
約佔美團近兩成收人。
　　除此之外，美團也有兩成多收入來自新業務，導致美團股價近期從高位回落的一個主要原因
，就是受新業務拖累。過去幾年，美團曾經參與的新業務包括共享單車，但現在證明是失敗的。
　　不過，近期美團已經落實的新業務，可以說是外賣業務的延伸，那就是我們俗稱的社區團購
。公司預計，未來一年還要在這方面投放大量資金，所以今年的業績可能仍要虧損。正因為今年
有更大的投資，就在這個時候，美團利用市場資金仍然充裕的機會配股集資約１００億美元。
　　到底美團的策略是否正確，我們值得持有美團嗎？留待下次再品評。
《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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