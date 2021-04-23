《品中資－羅國森》美團（０３６９０）是否好股？

《品中資》上日提到，內地監管機構重罰阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）１８２億元

人民幣後，進一步向其他互聯網平台企業施壓，逼令她們進行整改。投資者擔心，這股監管風暴

仍未終止，包括阿里巴巴在內的幾大龍頭科網股，過去一星期，股價仍然受到壓力。

過去一年，龍頭科網股的股價節節上升，部分估值已去到高不可攀的地步，我相信，市場正

借這個機會，重估科網股的價值。

在我有監察的六大科網股當中，我認為，阿里最差的日子應該已經過去，但由於監管風暴仍

未完結，所以，阿里股價仍未能擺脫弱勢，但以阿里的實力和估值，現價應該可以收集。

另一隻科網巨企小米（０１８１０），嚴格來說，她不算互聯網平台企業，因此，她不是監

管的「風眼」所在，所以，她的股價經早前調整後，某程度已經企穩。相反，投資者現在關注的

，是她如何落實「造車」大計，因為單是首期投資便達１００億元人民幣，其後１０年再要投資

大約１００億美元。

汽車市場的競爭一向十分激烈，而電動汽車，以至智能駕駛系統更是各大車企和科網龍頭必

爭之地。小米以一家互聯網企業的身份，高調介入汽車市場，企圖分一杯羹，這是大膽的嘗試，

成功機會未可料。這一刻，我不敢寄予厚望，但單以小米現時的業務來說，股價於現水平應該有

支持。



＊信雷軍趁低收集小米＊



如果已經持有小米的投資者，可以續持。如果未持有，又認為小米主席雷軍可以信靠（他承

諾股價翻一番，回報投資者已經實現了），也應該趁調整收集小米。

至於快手（０１０２４），她是內地第二大的短視頻平台，隨著第一大平台抖音有機會於第

三季來港上市，快手的股價近期明顯偏弱。

另一邊廂，連股王騰訊（００７００）也在整合她的視頻服務，似乎要在這項業務上佔一席

位，相信快手會受到更多挑戰。目前來說，快手只宜短線操作，高位買入者，最好趁反彈減持。

最後兩隻科網龍頭是京東（０９６１８）和美團（０３６９０），接下來我會花較多篇幅分

析美團，因此，先扼要談談我對京東的看法。

京東明顯是內地監管機構針對的互聯網平台企業，而她的電商業務正受到很多競爭者的挑戰

，當中也包括美團在內。不過，短綫來說，她有分拆京東物流的消息支持，股價再跌的機會不大

。

如果相對美團，我認為，京東會是一隻較平淡的股票，因為她的業務較單一，就是電商，中

長綫來說，也應該維持溫和增長。因此，如果妳想投資大型科網股，但又不想過分「刺激」，京

東會是不錯的選擇。當然，要她的股價重拾升軌，相信也要等監管風暴結束才可以。



＊美團高位回吐幅度大＊



回說今日標題想談的美團。如果不計快手（她剛上市不久，上市初期股價不理性地急升，所

以近期回吐的力度頗大），美團是幾大科網龍頭股中，近期回吐幅度最大的一隻。

一方面，美團是反壟斷的重點對象之一，另一方面，美團早前公布了令人失望的去年第四季

業績。除了再度轉盈為虧之外，管理層更預期，未來一年仍有機會虧損，令股價再向下尋底。相

對年初那種強勢，今日的美團彷彿變成一隻弱勢股！

各位，我之所以想重點品評一下美團，是因為早前有位投資初哥的朋友問我，到底美團是否

一隻好股，是否值得持有？因為她受到網上股評，以及去年她的升勢吸引了，便買入美團，但近

期美團的走勢令她擔心。她的疑惑令我想到，美團這隻股票，到底是否一隻適合投資初哥的股票

呢？

到底美團是否一隻好股？首先讓我交代一下她的業務。美團是內地最大的餐飲外賣服務供應

商，騰訊（００７００）也是她的股東之一。如果用舊經濟的角度，她只不過是一隻「外賣股」

。

不過，她屬於新經濟範圍下的股票，透過互聯網技術，她能夠迅速發展成為全國知名的外賣

平台，佔內地最大市場分額。

如果大家明白順豐這家速遞公司的業務，就不難理解美團。順豐是企業的「送信員」，讓所

有企業都不用自己請「送信員」；而美團就是所有酒樓餐廳的「外賣員」，讓餐飲企業不用請自

己的「外賣員」。



＊新業務令美團轉盈為虧＊



這一刻，餐飲外賣仍然是美團的核心業務，約佔五成七營業額，去年做了大約６６３億元生

意，增長兩成。除此之外，美團其實也有訂票送票和旅遊相關的業務，因此，去年內地上半年受

疫情影響，旅遊業受創，也對美團有影響，這部分業務的收入去年倒退了近半成。而這部分業務

約佔美團近兩成收人。

除此之外，美團也有兩成多收入來自新業務，導致美團股價近期從高位回落的一個主要原因

，就是受新業務拖累。過去幾年，美團曾經參與的新業務包括共享單車，但現在證明是失敗的。

不過，近期美團已經落實的新業務，可以說是外賣業務的延伸，那就是我們俗稱的社區團購

。公司預計，未來一年還要在這方面投放大量資金，所以今年的業績可能仍要虧損。正因為今年

有更大的投資，就在這個時候，美團利用市場資金仍然充裕的機會配股集資約１００億美元。

到底美團的策略是否正確，我們值得持有美團嗎？留待下次再品評。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

