《雷鳴天下－雷鼎鳴》疫苗接種率低的經濟分析

《雷鳴天下》香港的新冠疫苗接種率偏低，並不理想。在本文見報日，亦即疫苗開始接種後

剛好８星期，估計應有接近８０萬人打了第一針，亦即每周平均有１０萬人肯加入接種行列。就

算此速度能夠維持（這未必做得到），也要１年以上的時間才能達至群體免疫。



香港的新冠疫苗接種率偏低，並不理想。在本文見報日，亦即疫苗開始接種後剛好８星期，

估計應有接近８０萬人打了第１針，亦即每周平均有１０萬人肯加入接種行列。就算此速度能夠

維持（這未必做得到），也要１年以上的時間才能達至群體免疫。



我們可把香港與新冠抗疫的劣等生美國作一比較。美國人喜歡率性而為，過去不少民調都顯

示只有三、四成的美國人願意接種疫苗，但自去年１２月中開始有疫苗供應後，已有近１﹒３億

人打了第一針，接近人口的四成，即平均每星期有７００萬人打第一針。美國人口是香港的４４

倍，按人口比例，這速度比香港快上幾乎６０％。香港輸給劣等生美國，豈不羞家？



＊接種疫苗否，涉個人成本效益＊



為何港人打針的意欲這麼低？有何方法解救？經濟學家相信人的行為有理性的基礎，亦即此

等行為暗合其成本與效益的比較。市民是否接種疫苗，涉及個人的成本效益，亦可能受社會的成

本效益所影響。先談前者。



打了針，個人可得到多少效益？目前最直接的效益是減少死亡及中招後身體受損的機會。香

港人生命的價值是多少？據現時經濟學界較為主流的理論，生命的價值等於當事人在面對生死存

亡的關頭時（例如被綁架，或在醫院的急救室中），最多願意付出多少錢去保住性命。這裏假設

了此人若資金不足，可借到錢，但將來是要還的。有些經濟學家曾設計過不少很巧妙的方法，從

可觀察到的數據中去估算出不同人等生命的價值。當然不同的人把自己生命的價值看得不一樣，

例如李嘉誠、馬雲的命肯定比我的值錢很多倍。從前有些對美國人生命價值的估算，平均大約是

５００萬美元，香港與美國經濟發展的階段相差不遠，一個不離譜的假設，便是港人平均每條命

約值４０００萬港元。這個假設是否精準不重要，就算有誤差，也不太影響下面的結論。



疫情在本港肆虐，從去年４月下旬至今共死了２０９人。假如市民不積極打針，政府不死不

活的政策繼續下去，疫情只會沒完沒了，未來１年因疫情而死亡的人數恐怕也會接近２０９人。

以香港有７５０萬人計，每３﹒５９萬名沒有打針的港人，便有１人來年會因此疫症去世。若真

的中招死亡，平均等於４０００萬元化為烏有。但不打針也不一定死，１年內死亡的機會是

３﹒５９萬分之一，所以不打針的來年預期死亡成本只是約１１１５港元（這裏為方便表述，我

故意忽略了不同人等對風險的偏好），不是很高！



除了生命之外，健康受損也是不打針的潛在成本。假設一旦中了招後健康成本的損失是５０

萬港元，按照過去１年有１﹒１萬人中招計算，不打針的預期健康損失每年約為７３３港元，亦

即若不肯接種疫苗，生命與健康來年的總體預期成本是每人１８４８港元，不是很高！



從這個結果我們可以解釋為何港人對打針積極性不高。反觀美國，人均死亡率是香港的６０

倍，不接種疫苗的預期風險也是６０倍左右，亦即每人的預期成本接近１１萬港元。由此可知，

喜愛個人自由的美國人也在爭相排隊打針！



上述分析故意忽略的細節很多，其中一項卻是太重要，必須仔細討論。疫情對經濟顯然有損

害，損害多少？我們可用過去幾年的數據作參考去估算。從２０１４年到２０１９年這５年，香

港ＧＤＰ的實質增長率平均是每年２％，但２０２０年卻是６﹒１％的負增長。本應有２％增長

，但最終只得負６﹒１％，意味着去年ＧＤＰ共被拉低了８﹒１％。今年的增長率若要追回損失

，便需要在８﹒１％上再加上今年應有的２％，亦即要有１０﹒１％才算療傷成功，但看樣子這

是不大可能。若只達標一半，今年有５％的增長，其實也是失去５﹒１％了。我們就以這

５﹒１％為很多人不打針無法建立群體免疫所帶來的機會成本。香港ＧＤＰ的５﹒１％損失約為

１３８２億港元，平均每名港人損失約為１﹒８４萬港元，１０倍於上述估算出的不打針的死亡

與健康成本。



＊抗疫錯重點，未理會經濟成本＊



由此可見，在香港防疫策略不變、老調不斷重彈的條件下，不肯接種疫苗的人所構成的社會

損害１０倍於個人的死亡與健康成本。政府的抗疫工作顯然放錯了重點，沒有理會嚴重得多的經

濟成本。



這裏有個人性自私的老問題。若人人只關心自己的健康與生命，不理會打了針可為社會帶來

的好處，那麼他們的確不見得願意去打針。這是一個經典的經濟學問題，不打針有損公益，性質

與工廠污染環境或煙民在公眾地方抽煙放毒相似，政府有角色可扮演。



按照高斯定理的思維，政府可有兩種不同的政策取向︰第一是假設拒絕打針是一種侵害他人

的行徑，需要懲罰，例如增加他們出入境的困難，又或到商場酒樓有所限制等等。第二是假設不

打針是一種權利，但其他人可付錢給這些人補償他們因打針而受到的心理損失。打針者每人可獲

派錢便是此種政策。



我認為政府有必要果斷地拿出有效政策去激勵絕大部分的港人打針，拖拖拉拉不會解決到問

題，因為正如上面所述，個人的利益並不足夠推動港人顧及社會利益。究竟上述懲罰還是補償的

方法更好？我相信兩種方法都要用。政府每人派錢５０００元，但不把此與接種疫苗掛勾，是錯

失了大好機會，顯示政府不懂問題之所在，也不敢硬碰社會的阻力，到頭來是香港經濟損失重大

。《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



＊ 轉載自晴報

