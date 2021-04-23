【氣候峰會】外交部：中國實現碳達峰碳中和的時間遠短於發達國家

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家主席習近平應邀出席領導人氣候峰會

並發表重要講話後，外交部連夜舉行中外媒體吹風會。外交部副部長馬朝旭表示，應對全球氣候

變化，中國從未缺席。作為全球生態文明建設的參與者、貢獻者、引領者，中國以實際行動為構

建人與自然生命共同體而不懈努力。中國將力爭２０３０年前實現碳排放達峰、２０６０年前實

現碳中和，是基於推動構建人類命運共同體和實現可持續發展作出的重大戰略決策。中國承諾實

現從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用時間。



＊習近平提出要實現「六個堅持」＊



馬朝旭表示，當前，百年未有之大變局與新冠肺炎疫情相互交織，氣候變化對人類生存和發

展構成嚴峻挑戰和現實威脅。在這樣一個重大歷史關頭，習近平出席峰會並發表重要講話，同各

國領導人共商應對氣候變化挑戰之策，共謀人與自然和諧共生之道，再次彰顯了中國對氣候變化

問題的高度重視，以及對全球環境治理的大國擔當，具有十分重要的現實意義和深遠歷史意義。

習近平在講話中首次全面系統闡釋「人與自然生命共同體」理念的豐富內涵和核心要義：一是

要堅持人與自然和諧共生。二是要堅持綠色發展。三是要堅持系統治理。四是要堅持以人為本。

五是要堅持多邊主義。六是要堅持共同但有區別的責任原則。這「六個堅持」體現了習近平對人

類應對氣候變化，妥善處理人與自然關系，實現全人類可持續發展的遠見卓識，展示了中國參與

全球氣候環境治理的寬廣格局。



＊解振華：推動世界經濟「綠色復甦」＊



中國氣候變化事務特使解振華通過視頻連線方式與會表示，氣候變化是對人類生存、發展與

安全緊逼而嚴峻的威脅，需要世界各國同舟共濟、共同努力應對，要樹立創新、協調、綠色、開

放、共享的新發展理念，推動世界經濟「綠色復甦」，匯聚可持續發展合力。中國高度重視應對

氣候變化工作和國際合作，在《巴黎協定》的達成、生效、落實過程中發揮了重要作用。

解振華表示，近年來，中國實施積極應對氣候變化國家戰略，堅持推動綠色發展和低碳轉型

，已經為落實《巴黎協定》奠定了很好的基礎。２０２０年，全球疫情持續蔓延，經濟衰退，民

生遭遇巨大挑戰。中國提出了碳達峰目標及碳中和願景，極大提振了國際社會信心，表明了中國

在應對氣候變化問題上的堅定決心和一貫立場。

