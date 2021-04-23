  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/04/2021 09:17

【新冠肺炎】上海一入境人員解除隔離１１天後確診

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市衛健委今早通報，昨日（２２日）
０　２４時，上海共發現５例境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中一例在入境解除隔離１１天後
確診，所涉及的場所均已落實預防性消毒，相關人員均已落實管理措施。
　　該病例為中國籍，在新西蘭留學，自新西蘭出發，於３月２８日抵達上海浦東國際機場，入
關後即被集中隔離觀察，其間兩次核酸檢測陰性，無異常症狀，４月１１日隔離期滿解除隔離，
其後出現發熱、咳嗽等症狀，經市級專家會診，４月２２日被診斷為確診病例。

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事22/04/2021
《神州經脈》關注中美元首隔空對話　A股牛皮　人幣即期九連升
財經熱話22/04/2021
【內險復甦】國壽發盈喜惹憧憬　何啟俊:買內險不如買友邦
FOCUS22/04/2021
【FOCUS】特斯拉「花生」引技術之爭 自動駕駛催生新出行?
開市Good Morning22/04/2021
林家亨：中人壽保險業務競爭力低 約16.4元考慮沽出
中國故事22/04/2021
《京城近觀》狗不理敗走京城
中國故事21/04/2021
《神州經脈》習近平確認出席氣候峰會　滬綜指平收成交急縮一成二
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金