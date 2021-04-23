【新冠肺炎】上海一入境人員解除隔離１１天後確診

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市衛健委今早通報，昨日（２２日）

０ ２４時，上海共發現５例境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中一例在入境解除隔離１１天後

確診，所涉及的場所均已落實預防性消毒，相關人員均已落實管理措施。

該病例為中國籍，在新西蘭留學，自新西蘭出發，於３月２８日抵達上海浦東國際機場，入

關後即被集中隔離觀察，其間兩次核酸檢測陰性，無異常症狀，４月１１日隔離期滿解除隔離，

其後出現發熱、咳嗽等症狀，經市級專家會診，４月２２日被診斷為確診病例。

