《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市衛健委今早通報，昨日（２２日）
０ ２４時，上海共發現５例境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中一例在入境解除隔離１１天後
確診，所涉及的場所均已落實預防性消毒，相關人員均已落實管理措施。
該病例為中國籍，在新西蘭留學，自新西蘭出發，於３月２８日抵達上海浦東國際機場，入
關後即被集中隔離觀察，其間兩次核酸檢測陰性，無異常症狀，４月１１日隔離期滿解除隔離，
其後出現發熱、咳嗽等症狀，經市級專家會診，４月２２日被診斷為確診病例。
23/04/2021 09:17
【新冠肺炎】上海一入境人員解除隔離１１天後確診
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市衛健委今早通報，昨日（２２日）
０ ２４時，上海共發現５例境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中一例在入境解除隔離１１天後
確診，所涉及的場所均已落實預防性消毒，相關人員均已落實管理措施。
該病例為中國籍，在新西蘭留學，自新西蘭出發，於３月２８日抵達上海浦東國際機場，入
關後即被集中隔離觀察，其間兩次核酸檢測陰性，無異常症狀，４月１１日隔離期滿解除隔離，
其後出現發熱、咳嗽等症狀，經市級專家會診，４月２２日被診斷為確診病例。
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