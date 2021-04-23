【氣候峰會】習近平：歡迎美方重返多邊氣候治理進程

《經濟通通訊社２３日專訊》中國國家主席習近平周四晚（２２日）應美國總統拜登邀請，

在北京以視像方式出席領導人氣候峰會並發表題為《共同構建人與自然生命共同體》的講話。習

近平指出，中方歡迎美方重返多邊氣候治理進程，期待與包括美方在內的國際社會一道，共同為

推進全球環境治理而努力。

習近平強調，中國將生態文明理念和生態文明建設納入中國特色社會主義總體布局，堅持走

生態優先、綠色低碳的發展道路。中方宣布力爭２０３０年前實現碳達峰、２０６０年前實現碳

中和。中國正在制定碳達峰行動計劃，廣泛深入開展碳達峰行動，支持有條件的地方和重點行業

、重點企業率先達峰。中國將嚴控煤電項目，「十四五」時期嚴控煤炭消費增長、「十五五」時

期逐步減少。

習近平亦指，中方將在今年１０月承辦《生物多樣性公約》第十五次締約方大會，與各方一

道推動全球生物多樣性治理邁上新台階。中方通過多種形式的南南務實合作，幫助發展中國家提

高應對氣候變化能力。中方還將生態文明領域合作作為共建「一帶一路」重點內容，持續造福參

與共建「一帶一路」的各國人民。



＊拜登：２０３０年前將碳排放減少一半＊



由美國主辦的全球領導人氣候峰會一連兩日舉行，４０個國家及地區領袖，包括習近平、俄

羅斯總統普京獲邀參與。主持峰會的拜登承諾，到２０３０年前實現溫室氣體排放，較２００５

年削減５０％至５２％，到２０５０年達致零排放。他表示，要在這十年作出能避免氣候危機最

嚴重後果的決定，希望這一新目標將激勵其他國家提高應對氣候變化的決心。

英國首相約翰遜形容，美國的新目標改變遊戲規則。日本亦提升減排目標，爭取２０３０年

度溫室氣體排放量，較２０１３年度減少４６％。加拿大總理杜魯多則宣布，在２０３０年前將

溫室氣體排放量，較２００５年削減４０％至４５％。（ａｃ）

