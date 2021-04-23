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23/04/2021 14:58

【債務風險】河南擬設３百億信用保障基金，助解豫能化等國企風險

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《２１世紀經濟報道》從河南能源化工集團人士及債權人處
了解到，河南擬設立３００億元人民幣信用保障基金，用於河南省屬國企的債務風險化解及增信
。基金由河南省屬國企及部分金融機構出資，首期規模５０億元人民幣。
　　永煤控股發生債務違約，連環拖累母企河南能源化工集團（豫能化）陷入債務危機。豫能化
旗下３家上市公司：大有能源（滬：６００４０３）、新加坡上市的九天化工、新三板上市的濮
陽綠宇泡綿。（ｃｔ）

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