【債務風險】河南擬設３百億信用保障基金，助解豫能化等國企風險

《經濟通通訊社２３日專訊》據《２１世紀經濟報道》從河南能源化工集團人士及債權人處

了解到，河南擬設立３００億元人民幣信用保障基金，用於河南省屬國企的債務風險化解及增信

。基金由河南省屬國企及部分金融機構出資，首期規模５０億元人民幣。

永煤控股發生債務違約，連環拖累母企河南能源化工集團（豫能化）陷入債務危機。豫能化

旗下３家上市公司：大有能源（滬：６００４０３）、新加坡上市的九天化工、新三板上市的濮

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