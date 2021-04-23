  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/04/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國宜由引導投資推動復甦

　　《神州縱橫》中國今年首季經濟數據一如預期顯示疫後反彈，確認了經濟正強勢復甦。
ＧＤＰ同比增長達１８﹒３％，不少評論指此乃歷史新高卻又稍遜預期。這些都是無意義的評分
，真正重要的是探究復甦強度為何及今後的走勢。
　
＊復甦未到位潛力仍多＊
　
　　不少增幅數據均十分強勁，如工業增近２５％，零售近３４％，投資近２６％，外貿２９％
而出口更高達３９％。這裡面有去年基數低及報復性反彈的因素，屬非正常狀態不會持久。更為
有意義者是與２０１９首季相比的兩年年均增幅，如以下所列：ＧＤＰ５﹒０％、農業３﹒４％
、工業及服務業各６﹒８％、零售４﹒２％、投資２﹒９％、人均實際收入４﹒５％。這一系列
數據顯示了以下的重要情況：（一）ＧＤＰ增幅仍低於６％的近年水平，表示復甦仍未到位，未
回到疫前的動力。（二）工農業增幅已接近疫前水平，但農務業則偏弱。這反映了疫情對農業影
響不大，對工業影響較溫和而對服務業最重。服務業因人流受限打擊最大，工業因出口旺表現轉
佳。（三）零售與投資增幅較弱，顯示內需雖有復甦但動力不足，乃經濟表現軟肋。另方面這也
顯示今後復甦仍有巨大潛力可控。（四）外貿表現至為亮麗，順差同比上升近七倍，有力地拉高
了ＧＤＰ增幅，外需強勁補救了內需不足。當然這能否持續有爭議？尤須注意外貿動力主要來自
歐美，雙邊貿易升幅分別達三成多及逾六成，遠超對東盟、日本及「一帶一路」國家的增幅。
（五）人均收入尤其農村增幅穩定，民生受疫情衝擊不，故人心安定社會治穩定。
　
＊要加快落實長遠發展項目＊
　
　　展望今後變數仍多，尤其外部環境因疫情反復及中美對抗惡化而風險更高。內部環境要看兩
大政策因素：一是擴張性宏調能否運用得當發揮顯效，二是能否加快及更全面落實長遠發展策略
。這要求改革目前的財政開支政策，由減免稅費為主轉向重點項目及發展導向性投入為主，同時
要盡早確定各種遠景發展方案，並引導社會資源進入。這將可收一石多鳥之功：（一）加快疫復
復甦：由推動投資來振興內需，並間接拉動消費。（二）加快經濟及產業升級換代補短板，並提
前落實十四五及１５年規劃項目。（三）加強反制美國的實力後盾，使中國能在修昔底對抗中立
於不敗地。
　　急待投入的項目及領域甚多，最近浮出幾個應予注意者是：（一）為達減排目標人行指在
２０３０前要年均投入２０２萬億元發展綠色經濟。（二）隨著人口老化要強化「一老一少產業
」，在護老扶弱外還要促進老人發揮餘熱，和自少培育德才兼備的優質公民。（三）加速打破
「卡脖子」技術的攻堅行動。發改革等１３部門正研制保障製造業供應鏈安全計劃，宜及早推出
具體項目。《資深評論員　凌昆》

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning23/04/2021
林嘉麒：青啤績佳料能整固後突破
中國故事22/04/2021
《神州經脈》關注中美元首隔空對話　A股牛皮　人幣即期九連升
財經熱話22/04/2021
【內險復甦】國壽發盈喜惹憧憬　何啟俊:買內險不如買友邦
FOCUS22/04/2021
【FOCUS】特斯拉「花生」引技術之爭 自動駕駛催生新出行?
開市Good Morning22/04/2021
林家亨：中人壽保險業務競爭力低 約16.4元考慮沽出
中國故事22/04/2021
《京城近觀》狗不理敗走京城
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金