【聚焦人幣】人幣中間價回落，即期開市貶３２點子報６﹒４９２０

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４９３４，

較上個交易日跌３２點子，止步八連漲，上個交易日報６﹒４９０２。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３２點子，報６﹒４９２０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４８８８。

《路透》根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率

指數周五（２３日）較上日微升０﹒０２％至９６﹒７８，創４月１日以來新高；ＳＤＲ籃子指

數升至９５﹒７３，ＢＩＳ籃子指數亦升至１００﹒９３。（ｊｔ）

