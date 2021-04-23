《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４９３４，
較上個交易日跌３２點子，止步八連漲，上個交易日報６﹒４９０２。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３２點子，報６﹒４９２０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４８８８。
《路透》根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率
指數周五（２３日）較上日微升０﹒０２％至９６﹒７８，創４月１日以來新高；ＳＤＲ籃子指
數升至９５﹒７３，ＢＩＳ籃子指數亦升至１００﹒９３。（ｊｔ）
23/04/2021 09:39
【聚焦人幣】人幣中間價回落，即期開市貶３２點子報６﹒４９２０
《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４９３４，
較上個交易日跌３２點子，止步八連漲，上個交易日報６﹒４９０２。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３２點子，報６﹒４９２０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４８８８。
《路透》根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率
指數周五（２３日）較上日微升０﹒０２％至９６﹒７８，創４月１日以來新高；ＳＤＲ籃子指
數升至９５﹒７３，ＢＩＳ籃子指數亦升至１００﹒９３。（ｊｔ）
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