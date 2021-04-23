【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，全周零投放零回籠

《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平２﹒２％。人行已連續３９天開展１００億元的逆回購，且是第１０８日

開展逆回購。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日連續第６日零投放零回籠。人行本周共開展

５００億元逆回購，等額對沖到期量，全周零投放零回籠。（ａｃ）

