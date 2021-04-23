《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平２﹒２％。人行已連續３９天開展１００億元的逆回購，且是第１０８日
開展逆回購。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日連續第６日零投放零回籠。人行本周共開展
５００億元逆回購，等額對沖到期量，全周零投放零回籠。（ａｃ）
23/04/2021 09:23
【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，全周零投放零回籠
《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平２﹒２％。人行已連續３９天開展１００億元的逆回購，且是第１０８日
開展逆回購。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日連續第６日零投放零回籠。人行本周共開展
５００億元逆回購，等額對沖到期量，全周零投放零回籠。（ａｃ）
|中國故事22/04/2021
《神州經脈》關注中美元首隔空對話 A股牛皮 人幣即期九連升
|財經熱話22/04/2021
【內險復甦】國壽發盈喜惹憧憬 何啟俊:買內險不如買友邦
|FOCUS22/04/2021
【FOCUS】特斯拉「花生」引技術之爭 自動駕駛催生新出行?
|開市Good Morning22/04/2021
林家亨：中人壽保險業務競爭力低 約16.4元考慮沽出
|中國故事22/04/2021
《京城近觀》狗不理敗走京城
|中國故事21/04/2021
《神州經脈》習近平確認出席氣候峰會 滬綜指平收成交急縮一成二
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰