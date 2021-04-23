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23/04/2021 08:12

【大國博弈】中國反對美通過戰略競爭法案，批美唯我獨尊心態狹隘

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國國會參議院外交關係委員會在２１票贊成、１票反對下高
票通過跨黨派提出的《戰略競爭法案》，透過基建投資和科技研發，在全球供應鏈、科學和技術
等方面與中國競爭，並保護和促進美國的利益和價值觀，同時通過促進人權、提供安全援助、投
資打擊虛假信息，提高美國抵禦中國日益擴大的全球影響力，應對中國挑戰。
　　中國外交部批評，法案嚴重歪曲事實、顛倒黑白，渲染中國威脅論，大肆鼓吹美國開展全面
對華戰略競爭，粗暴干涉中國內政，充斥著陳舊的冷戰思維和零和博弈觀念，反映出美國唯我獨
尊、容不得別國正常發展的霸權心態，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。外交部又反問，難道
美國發展的目的就是為了在競爭中打敗中國，批評這種扭曲和狹隘的心態同世界大國的格局毫不
相稱。

＊美擬抵制北京冬奧會，外交部：注定不會得逞＊

　　值得留意的是，法案包括一項來自共和黨參議員羅姆尼的修正案，要求禁止美國派政府代表
團參加明年北京冬奧會，以抵制中國侵犯人權的行為。中國外交部表示，堅決反對將體育運動政
治化，這種抵制行為注定不會得逞。
　　另外，美國國會正在推進審議「無盡前沿法案」，法案容許美國政府在５年內投入１０００
億美元，用作基礎及先進技術的研究，並另外動用１００億美元，劃定最少１０個地區技術中心
，制訂應對供應鏈危機的計劃。中方指，樂見美國取得更大發展進步，但堅決反對將矛頭對準中
國。（ｅｙ）

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