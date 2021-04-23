【ＦＯＣＵＳ】減碳革命蓄勢待發，資源大國臨重新洗牌

【ＦＯＣＵＳ】國際能源署（ＩＥＡ）周二（２０日）剛預測，今年全球二氧化碳排放量將

錄史上第二大升幅（５％），各國領袖周四（２２日）即借拜登主持的４０國氣候峰會，揭盅或

重申最新減排目標。隨著照亮房屋、驅動機器的電力之源，將從有「最骯髒」之稱的煤炭轉至有

「最便宜」之稱的太陽能乃至風能、氫能等可再生能源，關鍵礦物及資源大國勢重新洗牌。



＊拜登減碳雄心遠超奧巴馬＊



「４．２２地球日」，拜登為尋求重奪全球「去碳」主導權而召開的氣候峰會在線登場，並

拋出２０３０年前將美國碳排放量減少５０％－５２％的目標，遠超奧巴馬當年的「到

２０２５年減碳２６％－２８％」。應邀出席的中國國家主席習近平則重申，中國將力爭２０３

０年前實現碳達峰、２０６０年前實現碳中和。

至於排名全球碳排放量第三至五位的印度、俄羅斯、日本，莫迪確認，到２０３０年前安裝

４５０吉瓦的可再生能源；普京承諾，未來３０年「大幅」減少排放；菅義偉稱，力爭

２０３０年度比２０１３年度碳排放量削減４６％。



＊「最便宜」太陽能引炒作＊



儘管經濟解封料推動今年全球煤炭需求增長接近２０１４年最高紀錄，其中四分三增額料出

自電力產業，煤炭價格一年間接近翻倍；但由「最骯髒能源」轉至「綠色能源」，乃各國實現減

碳目標的必需路徑。

國際能源署較早時確認太陽能為「史上最便宜的電力」，並預期其產量到２０４０年將較

２０１８年大增４３％，港股光伏概念股周五（２３日）借勢炒起，信義光能（００９６８）、

順風清能（０１１６５）、卡姆丹克（００７１２）半日分別升逾８％、１１％、１５％；新特

能源（０１７９９）、陽光能源（００７５７）雙雙創月高。



＊關鍵礦產供應鏈成新挑戰＊



不過，無論是推動可再生能源替代還是普及電動汽車，關鍵礦產供應鏈都將成各國新挑戰，

在傳統能源具顯著優勢的如美國（石油）、巴西（鐵礦石），未來或轉為依賴進口。據美國地質

調查局（ＵＳＧＳ）數據，美國去年對於光伏面板關鍵原料「鎵」、風力發電渦輪機關鍵原料

「石墨」、純電動汽車關鍵原料「鋰」、儲能系統關鍵原料「鈷」的進口依賴度，分別為

１００％、１００％、７６％、５０％。

鑑於此，美國能源部（ＤＯＥ）上月即宣布提供３０００萬美元支持科學研究，以確保美企

能夠可靠地利用國內供應的關鍵元素和礦物質來滿足需求。而歐盟據報同正制定一項新戰略，推

動３０種關鍵性工業原材料的供應鏈多樣化。

聲勢浩大的減碳革命已蓄勢待發，擁有全球８０％原材料精煉能力以及最大稀土、石墨生產

國的中國，會否如外媒所指將是「新的沙特阿拉伯」？拭目以待。

