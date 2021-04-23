【譚新強專訪】大流行臨演變為風土病交叉點，變種或令死亡多十倍

《經濟通通訊社記者俞瑾２３日報道》「雙重變種」毒株Ｂ﹒１﹒６１７推波助瀾印度疫情

海嘯式反彈，連累全球單日總確診數周四（２２日）刷新大流行紀錄－－錄逾８８﹒８萬例。當

歐美沉浸疫苗全民接種快速推進的里程碑，疫情到底是向好還是向壞？

中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時表示，現時正面臨新冠肺炎由

Ｐａｎｄｅｍｉ（大流行）演變為Ｅｎｄｅｍｉｃ（風土病）的交叉點，而隨著巴西、南非、英

國、印度等變種病毒平均而言皆往更致命方向演變，不排除到某個時間點，全球總死亡人數多十

倍。



＊變種正趨更易傳播、更致命方向＊



美國提前一周完成拜登的全民接種「２億劑」目標，以已接種一劑新冠疫苗的人口比例計，

英國、美國已分別達５０％、４１％；惟另一邊廂，印度單日新增昨再破頂至逾３３萬例，對此

，譚新強就指，人們現正愈來愈有這樣的感覺，即一如一年多年前最差的預料，新冠肺炎正由大

流行向風土病演變。

他解釋，自１月起，英國、美國、以色列等發達國家開始全力推進疫苗接種，令美國這個原

來疫情最嚴重的國家新增確診顯著下跌，惟現時取而代之最嚴重的淪為貧窮的發展中國家，例如

印度、巴西，且當地的病毒正在向更易傳播、更致命的方向變種。



＊西方自私搶疫苗或終致燒返轉頭＊



他慨嘆，「西方好自私，近乎是種族滅絕，是一個人道災難」，因發達國家訂了５倍於人口

總數的疫苗，導致貧窮國家慘至５００個人才有１針疫苗。「那麼自私的最大問題是什麼呢？就

是你任由發展中國家、貧窮國家的病毒繼續傳染，令其有更多機會變種，變到你原本那些（疫苗

）針藥都無效，就燒返轉頭。」

他並引述有電腦模擬的Ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌ Ｍｏｄｅｌ（生態系統模型）指，由於變種

病毒的傳染性都比原本高５０％－７０％，在某些假設下，此可能導致到某個時間點，全球總死

亡人數恐會多十倍計。

