【譚新強專訪】美國擅「進攻是最好防守」，中國不應太保守

《經濟通通訊社記者俞瑾２３日報道》美國總統拜登借「４．２２地球日」召開４０國領袖

氣候峰會，中國國家主席習近平亦應邀發表視像講話，氣候合作議題是否中美關係未來改善的契

機？中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時表示，中國今次再次表現出大國

的風度禮貌，但他認為，對於擅長進攻、咄咄逼人的美國，中國要小心，且整個對美態度可能不

應該太過保守。



＊東方性格內斂，有時應學著進攻＊



拜登於氣候峰會公布較奧巴馬更激進的減排目標－－２０３０年前將美國碳排放量減少

５０％－５２％；他同時指，「現實是美國在全球排放量佔不足１５％，沒有國家能獨自解決氣

候危機。我們深明我們所有人，尤其是那些全球最大的經濟體，要加緊行動。」拜登的說話，顯

然直指中國。

譚新強就引述美國第一任總統華盛頓１７９９年名言，「Ｏｆｆｅｎｓｅ ｉｓ ｔｈｅ

ｂｅｓｔ ｄｅｆｅｎｓｅ（進攻是最好的防守）」，指西方世界包括美國的態度從那時起至今

，無論對於球賽、戰爭還是外交，皆是如此。

「似乎中國人的態度一向都是性格比較內斂一些，就是覺得比較著重防守方面，我覺得這可

以說是陰陽對比，但整體來講，其實有的事是應該比較學著進攻。」



＊如經濟實力超美，之後方最恐怖＊



他續指，雖然抗擊疫情、氣候變化等是中美需要合作的範疇，但美國屢屢表現出跟貿易、科

技、軍事、外交等其他議題一樣，就是企圖政治化，「ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｎｏｔ ｇｏｏｄ，

政治化一件事好難令到中國安心。」

他認為，包括澳洲前總理陸克文乃至中西方都有個意願，就是想將中美關係分作三個籃子：

第一個籃子是合作的籃子，例如疫情、環保；第二個籃子是競爭的籃子，例如貿易、科技、軍事

；第三個籃子即是中方所稱的「紅線」，例如香港、新疆、台灣、西藏等議題。

但他指，美國一向都比較狡猾精明，其並非將第三個籃子稱作「紅線」，而是強調一定會針

對中國的「人權問題」、「不遵守國際遊戲規則」等，並在此情況下不停逼壓中國，包括現時有

３艘航空母艦游弋於西太平洋。「中國已經講明不會稱霸，但老實說中國都需要自己的『後花園

』。」

譚新強以美國從實力超越英國（約１８９０年），到真正晉身世界警察（１９４５年後）的

五六十年時間差為例，指即使中國希望和平，「但如果經濟超越美國，之後的２０年才是最恐怖

。」

