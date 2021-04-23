【企業盈喜】利民實業料首季溢利按年大增１﹒４８倍

《經濟通通訊社２３日專訊》利民實業（００２２９）發盈喜，預期截至今年３月底止三個

月之溢利，按年將大幅增加約１４８％。

集團指，預期溢利增加主要原因為增加空氣淨化和個人衛生產品的銷售及有效地控制營運成

本。（ｓｌ）

