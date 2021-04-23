【企業盈喜】金山工業料全年純利按年大幅增加至最多１﹒３億元

《經濟通通訊社２３日專訊》金山工業（０００４０）發盈喜，預期截至今年３月底止年度

，純利將在１億至１﹒３億港元之間，較去年同期的２０９０萬港元大幅上升。

集團預期純利增長主要來自應佔ＧＰ工業有限公司間接持有２０﹒２７％的聯營公司美達出

售物業的收益所致。按公司早前披露，美達出售的估計收益約為４﹒３７億元人民幣（約

５﹒０７億港元）。（ｓｌ）

