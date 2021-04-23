《經濟通通訊社２３日專訊》金山工業（０００４０）發盈喜，預期截至今年３月底止年度
，純利將在１億至１﹒３億港元之間，較去年同期的２０９０萬港元大幅上升。
集團預期純利增長主要來自應佔ＧＰ工業有限公司間接持有２０﹒２７％的聯營公司美達出
售物業的收益所致。按公司早前披露，美達出售的估計收益約為４﹒３７億元人民幣（約
５﹒０７億港元）。（ｓｌ）
23/04/2021 18:21
【企業盈喜】金山工業料全年純利按年大幅增加至最多１﹒３億元
《經濟通通訊社２３日專訊》金山工業（０００４０）發盈喜，預期截至今年３月底止年度
，純利將在１億至１﹒３億港元之間，較去年同期的２０９０萬港元大幅上升。
集團預期純利增長主要來自應佔ＧＰ工業有限公司間接持有２０﹒２７％的聯營公司美達出
售物業的收益所致。按公司早前披露，美達出售的估計收益約為４﹒３７億元人民幣（約
５﹒０７億港元）。（ｓｌ）
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