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23/04/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６５﹒３億人幣，買中移動安踏

　　《經濟通通訊社２３日專訊》外圍疫情續引憂慮，中港股市昨日（２２日）表現反覆，恆指
高開９５點，甫開曾升２２６點，見２８８４８點全日高，返１０天線（約２８７９４點）後回
軟，曾倒跌２４點，見２８５９７點全日低，稍穿２０天線（約２８６２４點）後回穩。午曾復
升逾１７０點，於十天線下方爭持。恆指收報２８７５５點，升１３３點或０﹒５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６５﹒３億元人民幣，增加２０﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、安踏體育（０２０２０）、長城汽車（０２３３３）。
　　主板成交１５４５﹒２２億元增加０﹒１％。其中港股通成交２９８﹒２億元，佔總成交
１９﹒３％。

＊北水轉掃中移動，淨流入近１１億元＊

　　中國移動升１﹒６２％報５３﹒３元，北水淨買入１０﹒６億元。
　　安踏體育升３﹒２７％報１３５﹒６元，北水淨買入９﹒３億元。
　　長城汽車跌１２﹒６８％報２１﹒３５元，北水淨買入３﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　１０﹒６２
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　　９﹒２８
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　　３﹒８０
　　中國燃氣　　　　（００３８４）　　　　　　３﹒５７
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　３﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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