《牛熊志選－陳其志》資金續看好騰訊，部署相關認購證和牛

《牛熊志選》恆指過去一周續穿梭於５天及１０天兩條平均線，在２８５００點至

２９２００點之間反覆上落，５０天線附近沽壓仍待消化，策略上以候低吸納為主。恆指牛熊證

資金流情況，截至上周四（２２日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１１０７﹒０萬元資

金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約２５７４﹒０萬元資金淨流入，顯示有資金

流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２８０００點至２８２９９

點之間，累計相當約１６８３張期指合約；熊證街貨主要在收回價２９８００點至３００９９點

之間累計了相當約１，２５１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１６﹒７％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒２個波幅點至１７﹒８％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒３個波幅點至２０﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

２６﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅維持於２９﹒１％的水平；中石油（００８５７）

的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至２７﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波幅維持於

３０﹒９％的水平；建行（００９３９）的引伸波幅維持於２１﹒０％的水平；友邦

（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至２５﹒９％；工行（０１３９８）的引伸波幅

下降０﹒２個波幅點至２０﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至

１７﹒８％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至２２﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

６６９７﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約７０７元至７５０元附近的中期價外條款，實際槓桿約９﹒５倍至

１０﹒６倍；牛證方面，資金留意收回價５８８元至６０５元之間的較貼價條款，收回距離約

３﹒３％至６﹒２％，槓桿約１４﹒７倍至２３﹒２倍。另外，阿里（０９９８８）相關認購證

及牛證期內錄得約３７３１﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價２５４元至２６９元附近

的中長期及長期價外條款，實際槓桿約８﹒４倍至９﹒２倍；牛證方面，資金留意收回價１９３

元至２０３元之間的較貼價條款，收回距離約９﹒２％至１３﹒７％，槓桿約６﹒３倍至９﹒４

倍。

至於看淡資金流方面，期內港交的相關認沽證及熊證合共錄得約３６２﹒０萬元資金淨流入

部署。港交認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３９９元至４４８元附近的中期價外條款

，實際槓桿約５﹒６倍至１０﹒０倍；熊證方面，資金主要留意收回價５１０元至５６８元附近

的條款，收回距離約５﹒２％至１７﹒３％，槓桿約５﹒２倍至１５﹒６倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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