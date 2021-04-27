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即市新聞

27/04/2021 09:37

《股林淘金－林家亨》經濟復甦服裝銷量升，運動企業中國動向值吼

　　《股林淘金》近期疫情隨著疫苗的注射有逐步放緩，加上市民被壓抑在家時間太長，導致政
府開始將限令降低，導致市場出現報復性消費的消費習慣，利於零售市場。亦帶動了市民對身體
及運動的關注度，從而帶動了運動服裝行業，當中中國動向（０３８１８）剛剛公布了２０２１
年第一季度的業績，表現不俗，投資者可以考慮。
　　作為一家中國領先的國際運動服裝品牌企業，中國動向（集團）有限公司早於２００７年已
經於香港聯合交易所主板上市。集團主要在中國從事設計、開發、市場推廣及分銷品牌運動服裝
。中國動向現擁有國際知名Ｋａｐｐａ品牌在中國大陸及澳門的全部權益。
　　２０２１年３月３１日止三個月之第四季度（「２０２０╱２１財年第四季度」）集團
Ｋａｐｐａ品牌店舖數量為１１７０間，較上年同期淨增加了４１間。線下業務錄得７０％至
８０％低段增長，電商業務錄得３０％至４０％高段增長。２０２０╱２１財年累計零售流水按
年錄得１０％至２０％中段增長。其中，線下業務錄得１０％至２０％低段增長，電商業務錄得
３０％至４０％低段增長。預計其後的業務將會在疫情散退及消費習慣的改變而再進一步，其電
商業務佔比預計會繼續增大，同時線下業務都將會繼續保持上揚，所以整體業務的增長會在兩者
加持下加快增長。
　　此外，集團的投資業務也是這次業績的重大亮點。集團在金融資產投資方面眼光獨到，投資
阿里、雲峰基金等，以往在股票市場亦大有斬獲。隨著今年疫情回穩、股市回暖，近月升勢強勁
，帶動集團金融資產增值，將反映於今年６月份公布的全年業績，值得市場關注留意。投資者可
以考慮０﹒９５附近增持，並設止蝕位在１０％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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