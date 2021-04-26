《一周攻略－周進略》波幅下降風險仍在的迷思

《一周攻略》一般人稱之為恐慌指數的ＶＩＸ，回落至疫情前水平多時，意味著投資者就疫

情而擔憂的一段日子，正式告一段落。



＊疫情受控復甦可期，ＶＩＸ低位徘徊＊



誠然，ＶＩＸ即使重回至１０至２０之間，不等於之後一定不會再升，正如誰也不知道，在

２０１９年尾與２０２０年初之時，竟然有如今的疫情一樣，真正重大的危機，往往絕大多數人

都是後知後覺，只能被動的作出反應。再者，如今由疫苗在世界各地陸續廣泛接種，以至大家認

定疫情將可受控，實體經濟復甦有望，都僅僅是大家的預期，而預期可以與現實在相當距離，例

如，究竟甚麼時候才可以大規模的重啟經濟，尤其社交距離的要求放寬，都要視乎真正的疫情變

化，包括社區的傳播，以至群體免疫的進展，而由於早前事態嚴重，多家藥廠的疫苗急於推出，

嚴格來說沒有足夠的第三期臨床測試，副作用的發現仍有待如今全球各地人士接種提供後提供的

大數據。

然而，無論如何，市場向前望，ＶＩＸ更是反映美股標普後市波動性為主的指標，則說明了

最壞日子大概過去。有趣的是，ＶＩＸ的大上大落，由疫情剛發生不久，大家意識到情況嚴峻，

當時的ＶＩＸ可以金融海嘯後的高水平相比，之後漸次回落，直到有疫苗後，已經明顯在相對低

位徘徊。



＊波幅增加不一定與跌市掛勾＊



雖然只是單一指標，但他山之石，可以攻玉，投資者細心觀察亦可發現，此等變化其實與市

場的韻律很配合，包括板塊的新舊交替輪動。是的，ＶＩＸ不需要絕對地低，甚至大上大落，但

當時的新經濟科技股，甚至比特幣等，仍可以受惠於危機之下全球出手相救的憧憬，央行放水不

停，財政政策的資助補貼如今仍是巨額天文數字的批出，如此一來，相對冒險的投資取態，便可

以看似無視較為反映整體經濟的標普的波動性，而有點看似短期的反地心吸力的升勢。

是的，如果純粹是ＶＩＸ大上大落，大家要小心解讀，當中並不一定是恐慌。之所以與恐慌

相掛勾，或多或少是股市跌的速度遠勝快於升的速度，這一點近乎常識，但套用在波幅的轉變上

，則難免令人把大跌市的可能性，與波幅趨勢相連起來。但，說到底，這兩者並不對等，較為嚴

格的說法，應是看後市上落的幅度的變化，而並非單純的看跌部分。



＊科技經濟受惠疫情，傳統行業手停口停＊



更重要的是，上述的看似新經濟科投，甚至無息可收，更多受惠於新錢加入推動舊錢水漲船

高的加密貨幣，他們是受惠於資金追逐資產，關鍵是他們的業務基本面，相當不少正是受惠於疫

情的隔離措施，有別於更多數規模較中小型的舊經濟傳統企業，後者真的是手停口停，不可能遙

距的進行，兩者性質根本有別，不是單純資金推動便可以完全抵銷的。當然，如果細心比較，不

難發現，假如不是央行巨額（包括Ｍ２貨幣供應的源源不絕增加）支持，後者舊經濟傳統股的跌

幅肯定較大，而當中也不會存在去年春夏大跌，但遠未跌至外界不少人的心水估值之後，便馬上

有急速的買盤填補空缺。

換言之，單純看ＶＩＸ去估波幅，可能是少了，但風險仍然存在，只是具體的風險組成部分

，以至由此而起的板塊之間的相對估值變化，往往才是決勝的關鍵。一面倒的放水好消息，人人

都知，正如一面倒的疫情出現壞消息一樣，這些對於倉位部署來說，不容易馬上全進全退的調節

，完全情有可原，反而作為組合管理，其實是上述的相對微調的動作，才是最考專業工夫的部分

，不是純粹的水漲船高或百年危機可供解釋掉。



＊升跌交替上落市，波幅成交俱作證＊



當然，作為一般投資者，大家有個明顯的優勢，就是萬一有好消息，可以快速推進，危機時

則完全可以現金為上，這一點優勢，大家可別望了或看低自己，問題只在於當危機過去，是否可

以足夠快速的由全退的純現金，馬上改變想法，回復到正常的倉位或槓桿水平，這一點便是

ＶＩＸ等風險指標，尤其它的近期相對高低位和它的波幅，而不是它的絕對水平高低位，可以作

為參考的地方了。

觀乎近期整體金融市況，包括上述的ＶＩＸ變化，美股未見重大波幅，只是升跌交替，而基

於產業比例與指數成分的考慮，港股這方面的形勢將更明顯，上落市而非一面倒的升跌市，應是

大勢所趨，尤其成交的變化亦可佐證。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）

