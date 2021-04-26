《套期保值－蕭猷華》資金避險湧美債，美股勢危

《套期保值》相信投資者還記得今年３月份，市場驚恐美國債息上升，影響股市。不過，我

們回帶看看，事實並非如此，３月份美股道指還繼續創新高，升了接近１０００點。筆者曾經在

本欄提及，債息上升是因為預期經濟復甦，並帶來通脹，若事實如此，對經濟其實是好事。相反

，近日環球市場出現極不尋常的現象，筆者恐怕美股隨時出現一幕高台跳水。



＊加密貨幣暴跌，恐火燒連環船＊



首先，近日加密貨幣暴跌，主要因為印度、土耳其先後禁止加密貨幣交易，另外有傳美國監

管部門嚴查金融機構涉嫌透過加密貨幣洗黑錢。比特幣短短一個星期暴跌１５０００美元（約

２３％）。與此同時，比特幣價格和美股走勢相關度高，極致吻合，所以加密貨幣爆煲後，筆者

恐將出現火燒連環船，下一波會觸發美股急跌。



＊美債息升不可怕，債息跌更值得憂慮＊



誠然，美債息上升，筆者並不感到可怕；反而，美債息下跌，表示資金流入債券避險，就值

得憂慮。美國無限量寬，加碼基建救經濟，狂打「大補針」，錢從何來？還是靠不斷開動印刷機

吧！令美國赤字不斷膨脹。

記得２０２０年１月初，美國１０年債息一直由１﹒９％的高位回落，起初大家並不為意，

其實資金已悄悄地流入債卷避險，直至２０２０年２月２０日，美國１０年債息已跌至

１﹒５２％左右，天時、地利、人和，世紀疫情配合之下，美股就在當天開始下跌，道指由

２０２０年２月２０日的２９２１９點，跌至２０２０年３月２３日的１８５９１點，一個月時

間共跌１０６２８點。

當然，筆者不是危言聳聽，只是希望投資者注意風險，空穴來風，事必無因。由加密貨幣暴

跌、美債下跌、黃金和ＶＩＸ恐慌指數上升，反映資金已開始進入ｒｉｓｋ ｏｆｆ ｍｏｄｅ

。另一方面，港股市場在短短兩星期的大型配股潮，日均成交又縮減，筆者建議投資者應盡快減

持，保留「子彈」，待美股急跌後才執平貨。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

