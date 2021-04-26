【餐飲落鑊】大家樂盈喜受捧，麥嘉嘉：高毛利低租金能否維持成疑

《經濟通通訊社記者劉孝言２６日報道》大家樂（００３４１）公布，對比截至去年３月３

１日止年度純利７３６０萬元，預期截至今年３月３１日止年度溢利約３﹒５億元，即按年增長

約３﹒７６倍。受盈喜消息刺激，大家樂股價曾升至１７﹒４６元近一個月高，半日收升３﹒８

３％報１７﹒３４元。

該集團稱，年度利潤增長主要由於期內集團迅速制定並實施多方面提高生產力和效率的具體

措施；獲得中港政府因應疫情提供的寬免及資助；獲部分業主提供臨時租金寬免，以及物業、廠

房及設備和使用權資產減值撥備按年減少。

另外，港府今日上午就香港與新加坡「航空旅遊氣泡」和回港易計劃舉行記者會，以交代兩

項計劃安排，香港與新加坡的旅遊氣泡計劃將於５月２６日啟動。據報兩地政府協議，民眾穿梭

兩地毋須檢疫。且食肆「疫苗氣泡」措施預料最快本星期四（２９日）實施，符合條件下食肆可

放寬至６人一枱，並營業至午夜１２時。有關消息均刺激大家樂等餐飲股受捧。



＊大家樂宜鎖定利潤，短炒內需更值博＊



市場憧憬本地餐飲股盈利復甦。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，

大家樂是次盈喜主因低基數效應，加上房委會與房協等業主提供臨時租金寬免，其能否將低廉租

金及外賣業務增長繼續維持仍為未知之數，本季及來季溢利表現或未如首季良好，籲無貨者不必

追貨，有貨且低位買入者可短期內套現鎖定利潤，在１６﹒７元支持位與１７﹒８元阻力位間區

間操作。

對於有意部署餐飲股的投資者，相比入手其他本地餐飲股，如大快活（０００５２）及太興

（０６８１１）等，麥嘉嘉認為短期內中資餐飲股更值博，市場憧憬「五一黃金周」內地出行人

數增加，內需股已紛紛率先炒起。如海底撈（０６８６２）亦在近期觸底反彈，企上２５０天平

均線（５０﹒８８元）之上，短期走勢看俏。

