《經濟通通訊社２６日專訊》澳洲國防部長達頓周日（２５日）接受澳洲廣播公司訪問時表
示，不應低估就台灣問題與中國產生衝突，澳方已在國防上已做好高度準備，應對地區內盟友面
臨的任何威脅，維護地區和平，並強調中國統一台灣的意向愈來愈明確。（ａｌ）
26/04/2021 08:57
【大國博弈】澳洲國防部長：不應低估就台灣問題與中國產生衝突
《經濟通通訊社２６日專訊》澳洲國防部長達頓周日（２５日）接受澳洲廣播公司訪問時表
示，不應低估就台灣問題與中國產生衝突，澳方已在國防上已做好高度準備，應對地區內盟友面
臨的任何威脅，維護地區和平，並強調中國統一台灣的意向愈來愈明確。（ａｌ）
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