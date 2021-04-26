【新冠肺炎】美國食藥局及疾控中心撤銷暫停接種強生疫苗建議

《經濟通通訊社２６日專訊》美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）及疾控中心（ＣＤＣ）上

周五（２３日）發表聯合聲明宣布，取消暫停接種強生疫苗的建議，強調目前應重新恢復疫苗接

種工作，並建議衛生部門和接種者需要了解疫苗可引發潛在致命併發症的風險，包括嚴重血栓和

血小板減少的情況。

美國疾控中心的免疫實踐諮詢委員審查了１５名接種者發生罕見血栓的證據，當中所有病例

皆為女性，１３人屬５０歲以下，１２宗涉及罕見腦血栓，而食藥局評估病例後表明，年輕女性

發生血栓的概率更高，但小組警告男性仍可能發生血栓，強生在臨床試驗中就出現一宗男性發生

血栓的個案。

歐洲藥品管理局亦已決定繼續使用強生疫苗，並應將血栓列為強生疫苗非常罕見的副作用，

以便醫生和接種者留意病狀。



＊疫苗生產商：原料和人手短缺威脅疫苗生產＊



Ｍｏｄｅｒｎａ、葛蘭素史克（ＧＳＫ）等製藥商最新呼籲各國消除與疫苗相關的貿易壁壘

，因為生產疫苗所需原料短缺的情況日益嚴重。

國際藥品製造商協會聯合會牽頭在上周五舉行新聞發布會，強調世界需要更多的疫苗原料，

包括ｍＲＮＡ疫苗中使用的脂質、管子和塑料包裝袋等。專家們批評使用《美國國防生產法》保

護美國供應的行為，強調這加劇緊缺問題。

製藥商和貿易組織警告，隨著製藥業今年準備生產多達百億劑疫苗，民族主義抬頭正威脅著

進程。除了原料瓶頸外，行業在尋找合格人員擴大生產規模上亦面臨考驗。



＊英國國會質疑政府被藥企操弄疫苗知識產權＊



英國國會議員最新呼籲政府公布所有與藥廠溝通的訊息，以了解民間游說組織是否影響政府

豁免疫苗知識產權上的立場。

英國跨黨派團體亦簽署聲明，要求首相約翰遜、內閣部長及高級官員公開他們與藥企和其游

說組織之間的所有訊息。

目前英美在內數國在世界貿易組織（ＷＴＯ）阻止關於一項提議的磋商，該提議要求暫時豁

免藥企的知識產權，好讓發展中國家生產疫苗。美國商務部及各大藥廠亦對此表明強力反對，當

中包括輝瑞、強生、ＢｉｏＮＴｅｃｈ、Ｍｏｄｅｒｎａ。（ａｌ）

