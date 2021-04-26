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26/04/2021 10:30

【全球放水】美國民主黨關鍵參議員反對２﹒３萬億美元新基建計劃

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國國會民主黨參議員曼欽最新接受有線新聞訪問時直言，反
對總統拜登提出的２﹒３萬億美元新基建及就業計劃，並只會傾向支持小規模、具針對性的基建
計劃，又重申不希望民主黨以預算修訂方式通過計劃。
　　他指出路橋、寬頻等基建具針對性，不過改善長者護理、社區設施、學校及託兒所等項目難
得到民眾支持，故應將相關措施以另一頂議案的方式處理。他亦明言共和黨早前提出的５６８０
億美元修訂方案是很好的起點。（ａｌ）

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