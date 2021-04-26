【全球放水】美國民主黨關鍵參議員反對２﹒３萬億美元新基建計劃

《經濟通通訊社２６日專訊》美國國會民主黨參議員曼欽最新接受有線新聞訪問時直言，反

對總統拜登提出的２﹒３萬億美元新基建及就業計劃，並只會傾向支持小規模、具針對性的基建

計劃，又重申不希望民主黨以預算修訂方式通過計劃。

他指出路橋、寬頻等基建具針對性，不過改善長者護理、社區設施、學校及託兒所等項目難

得到民眾支持，故應將相關措施以另一頂議案的方式處理。他亦明言共和黨早前提出的５６８０

億美元修訂方案是很好的起點。（ａｌ）

