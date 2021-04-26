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26/04/2021 10:47

【新冠肺炎】歐盟於夏季或將允許完成疫苗接種美國旅客入境

　　《經濟通通訊社２６日專訊》歐盟委員會主席馮德萊恩周日（２５日）接受《紐約時報》訪
問時表示，已完成疫苗接種的美國旅客將於夏季允許入境歐盟，因為目前美國使用的疫苗是歐洲
藥品管理局批准的，而歐盟所有成員國將無條件接受局方批准，即輝瑞、Ｍｏｄｅｒｎａ、強生
的疫苗，不過她沒有提供確切的時間表。
　　她又指美國在６月中旬實現群體免疫，即７０％成年人已接種疫苗的憧憬正步入正軌，並取
得巨大進步，而恢復旅行將取決於流行病學情況。（ａｌ）

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