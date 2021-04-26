【油市博弈】美國加州由２０２４年起停止發放液壓破碎法採油許可

《經濟通通訊社２６日專訊》美國加州州長紐瑟姆上周宣布，２０２４年起不再發放液壓破

碎法的石油開採許可證，並在２０４５年起禁止石油開採。

加州曾是美國油產最大的州份，而今次決定將可能成為全球首個立法行動取締石油開採的地

方政府機構。

環保團體歡迎有關決定，並希望提前執行禁令，不過加州獨立石油協會認為禁令不會改變加

州每日需要１４０萬桶原油的事實，並只會迫使煉油商從其他地方購買原油。（ａｌ）

