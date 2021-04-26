  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2021 11:04

【油市博弈】美國加州由２０２４年起停止發放液壓破碎法採油許可

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國加州州長紐瑟姆上周宣布，２０２４年起不再發放液壓破
碎法的石油開採許可證，並在２０４５年起禁止石油開採。
　　加州曾是美國油產最大的州份，而今次決定將可能成為全球首個立法行動取締石油開採的地
方政府機構。
　　環保團體歡迎有關決定，並希望提前執行禁令，不過加州獨立石油協會認為禁令不會改變加
州每日需要１４０萬桶原油的事實，並只會迫使煉油商從其他地方購買原油。（ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning26/04/2021
溫傑：長汽暫續持有 反彈至23－24元沽出
市場動向23/04/2021
各投行、上市公司聚焦投資虛擬貨幣開拓新商機 首選獲監管數字資產交易平台最放心 — OSL數字證券
中國故事23/04/2021
《神州經脈》氣候峰會提減排目標　首季外匯運行穩　A股周升1%
財經熱話23/04/2021
《股市一周》港股受限藍籌抽水外地疫情惡化　周升約百點企兩萬九
專訪23/04/2021
【譚新強專訪】美國擅「進攻是最好防守」　中國不應太保守
專訪23/04/2021
【譚新強專訪】大流行臨演變為風土病交叉點　變種或令死亡多十倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金