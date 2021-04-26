《台股攻略－馮偉明》電子股重掌升勢，台股再創新高

《台股攻略》今日（２６日）在美國三大指數走強下，台灣加權指數今早以１７３７８點裂

口高開，期後在電子、金融及傳產股帶動下，指數大升２７２點，收１７５７２點，成交金額為

４６８０億元（新台幣．下同）。

電子股今日普遍上升，半導體指標股表現強勢，帶動市場信心。台積電的股價重返１０天線

，收６１０元，升１﹒３％；聯發科收１０７０元，升３﹒４％，股價再創歷史新高，穩守千金

股行列。而聯電法說會舉行在即，股價升破６０元，收６１﹒８０元，升幅超過８％。大立光收

３１７５元，升２﹒４％。鴻海微跌收市，收１１７﹒５０元，跌１﹒２％。航運股的陽明、長

榮及萬海三大貨櫃股全面漲停，分別收６６﹒４０元、７６﹒８０元及９０﹒２０元；其他相關

股份如益航、中航、台航及裕民亦同步漲停，而新興、四維航及中櫃均升５％至７％。鋼鐵板塊

持續受到資金入市追捧，中鴻、新光鋼、春雨、第一銅及海光紛紛漲停收市，而高興昌、春源及

盛餘均升超過８％。金控板塊亦表現亮麗，開發金升至漲停，富邦金及新光金升超過４％，而國

泰金及元大金有２％升幅。廣達旗下雲達總經理楊麒令今日表示，集團在第２季的新平台發表下

，其營運可望全年有雙位數百份比增長，而集團的擴產計畫也超前完成，估計今季底能完成３條

產線擴充，產能可望提升２０％。

後市展望，台股於４月２２日大跌後，大市表現強勁。最近台股連續兩個交易日均以全日最

高位收市，加上資金於大跌市後並無退市跡象，預料大市仍有機會創新高。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

